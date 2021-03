Tactische fouten zijn oorzaak van slechte eerste helft FC Groningen

GRONINGEN – Dat FC Groningen bezig is aan een uitstekend seizoen, is inmiddels wel bekend. De Trots van het Noorden staat al wekenlang op de zesde plek van de Eredivisie, momenteel met een voorsprong van zes punten op nummer zeven FC Utrecht. Daar waar FC Groningen voor de winterstop amper punten verloor, gaat het nu toch wat moeizamer. In de twaalf wedstrijden die in 2021 zijn gespeeld, boekte de FC slechts vier zeges. Dat de ploeg van trainer/coach Danny Buijs het op dit moment wat lastiger heeft, komt met name door de vele blessuregevallen in de selectie. Toch moet de staf van FC Groningen ook de hand in eigen boezem steken.



Daar waar de Trots van het Noorden voor de winterstop een hele wedstrijd lang vrij stabiel was, is het sinds januari behoorlijk wisselvallig. Tegen onder andere FC Twente, Vitesse, Heracles Almelo, Heerenveen en Fortuna Sittard speelde FC Groningen een hele matige eerste helft, om vervolgens in het tweede bedrijf een stuk beter voor de dag te komen. Dat was ook afgelopen zaterdag zichtbaar in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. In de eerste helft was de hekkensluiter van de Eredivisie de baas in Groningen en dat komt vooral door het feit dat de thuisploeg amper van de eigen helft af kwam. In de eerste 45 minuten produceerde de ploeg van Buijs geen enkel schot op doel. Je mag dan wel een aantal belangrijke spelers missen, maar het mag niet zo zijn dat je niets in te brengen hebt tegen de nummer laatst van de Eredivisie.



De slechte eerste helft komt mede door de tactische fouten van Buijs. Vanwege de afwezigheid van Mike te Wierik kreeg Daniël van Kaam de voorkeur centraal achterin. Hierdoor viel een belangrijke schakel weg op het middenveld. Van Kaam zorgt al het hele seizoen voor stabiliteit en ruimte op het middenveld, maar deze kracht viel nu weg. De staf van FC Groningen had in dit geval beter kunnen kiezen voor Wessel Dammers achterin, zodat Van Kaam centraal op het middenveld kon blijven staan. Het middenveld is zonder Azor Matusiwa al behoorlijk verzwakt, maar door Van Kaam van het middenveld af te halen, werd de voorhoede al helemaal niet meer bereikt. Na een half uur spelen raakte Ramon Pascal Lundqvist geblesseerd, waardoor Dammers alsnog kon komen. In de rust kon Buijs de tactiek veranderen, waardoor de Groningers in het tweede bedrijf een stuk beter voor de dag kwamen. Geweldig was het nog niet, maar het missen van de belangrijkste spelers op elke linie is daarvoor een geldig excuus.



Ook in die andere wedstrijden waarin de Trots van het Noorden een slechte eerste helft op de mat legde, werd dat door het aanpassen van de tactiek in het tweede bedrijf beter. Tegen FC Twente was wederom Van Kaam daarbij betrokken, toen Buijs geen plek voor hem had in de basisopstelling. Toen de middenvelder er na de rust in kwam, zat er veel meer lijn in het spel van FC Groningen. Tegen Heerenveen ging het eveneens om een verkeerde keus op het middenveld (toen Sam Schreck). De staf van FC Groningen heeft er een handje van om de tactiek steevast aan te passen aan de tegenstander. Daarmee is in principe niet altijd iets mis, maar uitgaan van eigen kracht heeft FC Groningen in de eerste seizoenshelft ontzettend veel punten opgeleverd.



Het is te hopen dat de tactiek in de komende wedstrijden wél vanaf minuut één effectief is. Door in totaal zes punten over te houden aan de duels tegen RKC Waalwijk en VVV-Venlo kan FC Groningen een grote stap richting de play-offs voor Europees voetbal zetten.