Take-off Beweegfestival op de korfbalvelden van Kv Noordenveld

NOORDENVELD – Ambitieuze plannen in Noordenveld. Er staat een heus beweegfestival op stapel. Op 5 juli hopen de Roder sportcoaches Wouter Meertens, Marten Vogt, Christéan van Power Body Soul, walkingfootballtrainer Johan Wardenier en Jaap Bos en Gerrit Hazekamp van korfbalvereniging Noordenveld de vijfenvijftigplussers van de gemeente in grote getale op de velden van de korfbalclub te zien. Afgelopen dinsdag was de take-off van het beweegfestival. Deelnemers trokken de sportschoenen aan voor een potje walking korfball, walking football en boksen. Op 5 juli wordt dat programma uitgebreid met wandelen, fietsen en yoga. Alvast een klein voorproefje op het programma: de dag start met een gezamenlijke warming-up. De kantine van de korfbalclub fungeert als ontmoetingsplein (want het sociale aspect is minstens zo belangrijk), er worden allerlei clinics gehouden en Gerard Kemkers is uitgenodigd als gastspreker. O ja, tussen de middag is er een gezamenlijke lunch. De kosten? Helemaal niets. Noteren dus, het Beweegfestival op 5 juli. Inloop vanaf 10:00 uur!