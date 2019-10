Talent, sport, proeven en beleven bij de Spektakeltocht

NORG – Voor de zesde keer op rij is er ook dit jaar weer een Spektakeltocht in Norg. Een inmiddels jaarlijks terugkerend wandelevenement in de herfstvakantie. Dit jaar is het thema ‘de paden op, de lanen in’ en dat op zondag 29 oktober. De organisatie belooft weer verassende en gevarieerde wandelroutes door de prachtige natuur rondom Norg. Er is een Talententour, een sporttour en een proef en beleef tocht. De wandeltochten kennen verschillende loopafstanden.

Afien Baving is medeorganisator. ‘Dit jaar staat er een nieuwe tocht op de planning. De ‘Sport Tour’ maakt zijn entree in het mooie rijtje van wandelroutes. In deze tour gaan we naast het lopen van een route onszelf op de proef stellen met reactie, kracht en snelheidsoefeningen. Verdeeld over de route vind je diverse stations met verschillende oefeningen die iedereen op zijn eigen niveau kan uitoefenen. Het leuke aan de Sport Tour is dat je ervoor kunt kiezen om te wandelen of te joggen. Dit als je jezelf nog net iets meer wilt uitdagen,’ zegt Afien Baving. Ook lokale talenten worden dit jaar niet overgeslagen. Hoe goed ken jij je achterbuurman, overbuurvrouw of de mensen in dat ene prachtige huis verstopt achter een paar bomen waar je vaak langsfietst. Wie weet schuilt er wel een ongekend talent in deze mensen. Schilderen, beeldenhouwen of musiceren, je komt tijdens deze ‘Talenten Tour’ van 10 kilometer van alles tegen op de meest onverwachte en mooie plekken. Talenten in Norg en omgeving zetten tijdens de spektakeltocht hun deur wagenwijd voor jullie open. Geniet van deze unieke gastvrijheid en neem de tijd om alles te bekijken, beluisteren en te voelen. Afien Baving: ‘Houd je van wandelen met een lekker hapje tussendoor. Dan is onze ‘Proef en Beleef Tocht’ van 16 kilometer echt iets bijzonders. Gezellig met je partner, familie, vrienden of met je collega’s. Tijdens de tocht wandel je door de mooie natuur rondom Norg en krijg je op vijf verschillende locaties iets lekkers te eten voorgeschoteld.

Informatie over starttijden en kosten zijn te vinden op www.spektakeltochtnorg.nl waar een ieder zich ook online kan inschrijven tot 20 oktober aanstaande. Daarna aanmelden bij de balie van Bewegingscentrum Norg aan de Eenerstraat 52a, tevens startlocatie van alle routes.