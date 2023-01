Talero levert meerdere Groninger Kampioenen af

LEEK/RODEN – Tafeltennisvereniging Talero nam met 7 spelers mee aan de Groninger Kampioenschappen. Op vrijdagavond was het de beurt aan de veteranen en Old Stars. En het was meteen raak: Henk Roelenga werd Gronings Kampioen Old Stars door clubgenoot Kees Schimmel, die tweede werd, achter zich te laten. Ook Lies Blaauw maakte haar debuut hier na slechts enkele maanden training. Marcel Tuinstra miste nog wedstrijdritme bij de veteranen en ging per partij beter spelen, maar viel wel buiten de prijzen.

De jeugd won op zaterdag maar liefst drie prijzen. In de C-klasse werd Ruben Talen Gronings Kampioen door op onderling resultaat Mathijs Vening (2e prijs) achter zich te houden. Ruben liet zien vastheid te kunnen combineren met degelijk aanvalsspel. Mathijs verraste iedereen door met een vervangende dubbelpartner Stijn Schuurs van ttv Assen de dubbeltitel te pakken in de C-klasse! De speltypes van beide spelers bleken complementair te zijn. Zo hielden ze goed druk op alle tegenstanders zonder zelf veel fouten te maken. Erkan heeft door goede competitieresultaten een B-licentie en werd knap gedeeld eerste in de poule. Op onderling resultaat ging hij niet door. Daniël Gombert etaleerde zijn talent door fraaie topspinballen te combineren met backhand blokken. Hij speelde steeds beter maar miste nog de ervaring om partijen in zijn voordeel te beslechten tussen allemaal oudere spelers.

Met drie titels en twee tweede prijzen kan Talero met een relatief kleine delegatie trots zijn. Tafeltennisvereniging Talero blijft groeien en bloeien. Nieuwsgierig? Kinderen kunnen drie keer gratis meetrainen op dinsdag van 19.00 tot 20.15 uur. Daarna kunnen senioren kennismaken met onze sport. Batjes zijn aanwezig.