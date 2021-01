Tamar Tanasale mag talent ontwikkelen bij Hit the North

Roner singer-songwriter maakt liedjes met een verhaal

RODEN – Voor de in Roden woonachtige Tamar Tanasale (artiestennaam T A M A R) kon 2021 zomaar een mooi jaar worden. De singer-songwriter neemt deel aan Hit the North, een project voor muzikaal talent en bovendien een ingang naar Eurosonic Noorderslag. Het komende jaar moet Tanasale met haar Nederlandstalige liedjes werken aan haar ontwikkeling. ‘Ik heb een mooie kans op een podium’, zegt ze daar zelf over. ‘Nu gaat het er om dat ik de juiste mensen weet te ontmoeten.’

Zo’n tien jaar geleden begon Tanasale met het maken van muziek. Toen nog in het Engels. ‘Totdat k samen met een vriendin meedeed aan de Summerdialogue. Dit was een zomerproject waarvoor ik het liedje “Nooit te weinig tijd voor een liedje” schreef. Voor het eerst een Nederlands nummer dus. Dat beviel eigenlijk direct goed. Sindsdien ben ik in het Nederlands blijven zingen.’

Eefje de Visser is één van de voorbeelden van Tanasale, die verder ook Wende Snijders noemt. ‘Zij maken liedjes waarover je moet nadenken. Een verhaal in liedvorm, als het ware’, beschouwt de Roner zangeres. ‘Momenteel luister ik veel Paul de Munnik, ook iemand waar ik inspiratie van krijg. Ondertussen probeer ik natuurlijk wel mijn eigen stijl te ontwikkelen.’ Daarbij hoopt Tanasale te schuren langs de randen van de poëzie. ‘Het is geen kroegmuziek, nee’, lacht ze. ‘De bedoeling is dat het fijne luisterliedjes zijn die goed in het gehoor liggen. Live is mijn solo-optreden ook wel te vergelijken met MEIS, Janna Lagerström en Iris Penning.’

Hoewel haar zangcarrière een tijdje op een lager pitje heeft gestaan, is Tanasale blij weer aan de slag te zijn. ‘Ik ben weer serieus met het zingen bezig gegaan. Zo deed ik mee aan Drentsch Peil XL, een jaarlijks festival wat podium biedt aan muzikanten uit Drenthe. Via die weg ben ik bij Hit the North terecht gekomen.’ Het Hit the North project is ontwikkeld om talent uit Noord-Nederland te presenteren aan het grote publiek en vormt bovendien het voorland voor Eurosonic Noorderslag.

‘Het project biedt mooie kansen’, meent Tanasale. ‘Een toegang tot een groot netwerk en professionele coaching om ideeën door te spreken. Vanzelfsprekend ben ik zeer blij met deze kans. Het gaat er nu om dat ik de juiste mensen ontmoet en dat ik me ontwikkel in hoe ik mezelf presenteer. Ik heb er veel zin in.’

De familie Tanasale kwam in de jaren ’60 naar Roden, alwaar ze aan de Ceintuurbaan woonden. Tamar zelf woonde jarenlang in Groningen, maar keerde vijf jaar geleden terug. ‘Mijn vader woont in Foxwolde en wij nu weer in Roden’, zegt ze. ‘De laatste tijd ben ik vooral bezig geweest met mijn aankomende EP. Optreden zit er niet in en eigenlijk komt dat het maken van een mini-album wel ten goede. Ik hoop in het voorjaar nog wat singles uit te kunnen brengen. Het wegvallen van optredens is jammer, maar ik kan me nu wel ontwikkelen in het maken van liedjes. Het fijne aan de coronaperiode is dat ik stappen heb kunnen maken. Ik hoop mijn EP voor de zomer te kunnen presenteren, het liefst in combinatie met een klein bundeltje. Op de EP zal men liedjes horen waarin mijn liefde voor gospel en R&B kan worden gehoord. Ik ga voor een oprechte en afwisselende plaat.’

T A M A R is te vinden op Spotify via https://open.spotify.com/artist/7kwGtyGoTVpxX0P9kEJuoE?si=q45WN-UPQBmhRIWQNnoyjA. Meer informatie is verder te zien op www.tamartanasale.nl.