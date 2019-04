Tanja Hommes wil van het ‘blote borsten kijken’ af

Noord Nederlands Kampioenschap Bodypaint komt naar Altena

PEIZE – Al veertien jaar is Tanja Hommes bezig met bodypainten. Het is in die jaren veel meer dan een hobby geworden. Internationale wedstrijden zijn eerder regel dan uitzondering. Het is een serieuze aangelegenheid en Tanja merkt dat deze kunstvorm steeds serieuzer wordt genomen.



Ze begon als grimeur bij theaterstukken. Langzamerhand schoof Tanja meer en meer richting het bodypainten. Ze kreeg les van internationale artiesten, waardoor ze het vak steeds meer onder de knie kreeg en een eigen stijl ontwikkelde. Door de jaren heen is er veel veranderd. ‘Vooral in de soorten materiaal’, zegt Tanja.



Het bodypainten heeft Tanja aangegrepen en nooit meer los gelaten. ‘Je schildert als het ware op een levend canvas. Het leven zit er al in. Dat maakt het interessant’, zegt zij. Waar zij ziet dat bodypainten een kunst is, moeten anderen er soms aan wennen. Tanja, die tien jaar geleden voor het eerst een Noord Nederlands Kampioenschap organiseerde tijdens de Rodermarkt, merkte dat sommige mensen terughoudend zijn. ‘Het is voor sommige bezoekers toch een beetje “blote borsten kijken”. Daar wil ik vanaf. Je moet de schoonheid en de kunst ervan kunnen waarderen. Ik merkte dat, wanneer je uitlegt wat je maakt en wat het inhoud, mensen er meer begrip voor krijgen. Iedere bodypainter wil namelijk een verhaal neerzetten.’



Aan geïnteresseerden geen gebrek, zegt Tanja. ‘Toen we begonnen op de Jaarbeurs hadden we direct de tent vol. Men is nieuwsgierig, wil weten wat het is. De eerste vijf jaar stonden we in de grote tent op het Jaarbeurs. Later zijn we naar de Pompstee gegaan. Nu wil ik het kampioenschap meer richting de zomer trekken en organiseer ik het in mei in Altena. Het valt dan samen met de braderie.’



Het bodypainten bracht Tanja al in mooie oorden. Wat te denken van München en Barcelona. En zelfs op een vakantie in Kenia kon Tanja het niet laten. ‘Ik zag daar een dansgroep die zich voor een optreden uitdoste met schoenverf. Dat kon natuurlijk niet. Ik heb voorgesteld om hun te bodypainten. Vonden ze prachtig. En dat is het natuurlijk ook.’



Tanja kan er geen genoeg van krijgen, al geeft ze aan dat bodypainten ook hard werken is. ‘Een artiest is uren bezig. Dat geldt ook voor het model. Die moet uren stil staan.’ Een klik tussen artiest en model is daarbij belangrijk. ‘Ik heb wel een paar keer gehad dat het niet klikte. Dan was ik bij een internationale wedstrijd waar ik met twee Britten samenwerkte. De één was painter, de ander model. Maar die gasten hadden de avond voor de wedstrijd flink doorgezakt. Ze stonden daar als twee vaatdoeken. Ook had ik eens een dame die zichzelf zó belangrijk vond. Ze liep de hele tijd heen en weer, wilde bij alle grote artiesten aandacht trekken. Dan draaide ik mij om en was ze alweer weg. Ik kreeg m’n werk gewoon niet af.’



Tanja doet graag mee aan wedstrijd. ‘Ik houd wel van competitie, maar maak mezelf geen illusies. Aan de wedstrijden waaraan ik deelneem, doet de internationale top ook mee. Zij kunnen iedere dag oefenen, maar mij ontbreekt het gewoon aan tijd.’

Het Noord Nederlands Kampioenschap Bodypainten vindt plaats op 19 mei in Altena. Het publiek kan tussen 10:00 en 17:00 uur komen kijken. ‘De artiesten beginnen al om half negen. Vanaf 10 uur kan het publiek komen kijken. Zeker een aanrader!’





Sponsoren



Om het Noord Nederlands Kampioenschap plaats te laten vinden, is er dringend behoefte aan sponsoren. Geïnteresseerden kunnen zich melden via tanjahommes@gmail.com.