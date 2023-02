Te huur: Een riante zomervilla

NUIS – Wat als je je verheugt op een heerlijke zomervakantie, maar de villa die je geboekt hebt er anders uit blijkt te zien dan je had verwacht. En dan kom je ook nog andere gasten tegen, waar je niet op had gerekend. Toneelvereniging Nut en Genoegen uit Nuis staat binnenkort op de planken met deze hilarische klucht. Het toneelstuk in drie bedrijven is geschreven door Johan Ruiter en wordt opgevoerd op 18 en 25 februari in café In de Klaver te Niebert. Op 18 februari is de aanvang 14.30 uur, op 25 februari is de uitvoering om 20.00 uur. De toegangsprijs is 7 euro en kaarten zijn te koop aan de deur. Op 25 februari is er live muziek van het zangduo Roel en Marty.