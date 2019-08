PEIZE – Als het een beetje meezit, prijken binnenkort de bordjes ‘Paais’ onder de reguliere plaatsnaamborden in Peize. Tea Nijnuis, geboren en getogen ‘Paaizer’, maakte zich als voorvechter van de streektaal en Taolschulte hard voor dit initiatief. Aanleiding was een artikel dat ze las over Nieuw-Roden, het dorp dat onlangs ook als Nei-Roon te herkennen is. Ze klom in de pen, schreef een brief aan B&W. “We moeten er met elkaar voor zorgen dat de Drentse taal onder de aandacht blijft. De hunebedden waren er eerder dan Amsterdam. Drenthe is een van de oudste provincies. Eigenlijk zouden we in heel Nederland Drents moeten praten. Cultuur moet je niet verkwanselen. Persoonlijk zou ik het daarom geweldig vinden wanneer ‘Paais’ onder de borden komt te hangen. Wethouder Wekema liet me weten dat het initiatief hiervoor vanuit de bevolking moet komen. Dat het door het dorp gedragen moet worden. Op hetzelfde moment ontdekte ik dat Bart Winsingh uit Peize een Facebookactie was gestart voor ‘Paais’-borden. Toen hebben we de handen in een geslagen en zijn we samen naar Dorpsbelangen gestapt. We hebben een handtekeningenactie op touw gezet op een Drentse avond ergens in juli. Datzelfde deden we op de Jaarmarkt. Daar stonden we met een stand. Inmiddels hebben we ruim 300 handtekeningen. Volgens de wethouder is dat genoeg, maar we gaan nog even door. Als ze er aan het einde van het jaar hangen, zou het mooi zijn. Maar ik ga niet drammen. Begin volgend jaar is ook goed.”