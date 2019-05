Technische staf TLC 1, 2 en JO19-1 voor komend seizoen ingevuld

LEEK/TOLBERT – Het bestuur en de technische commissies van vv TLC zijn verheugd mede te delen dat de technische staf voor TLC 1, TLC 2 en TLC JO19-1, voor het komend seizoen is ingevuld. Met Wander Balkema (TLC 1), Peter de Vries (TLC 2) en Martin Siersema (JO19-1) is een ‘Gouden Driehoek’ gecreëerd die onze club naar een hoger plan kan brengen.

TLC 1

Met Wander Balkema (24) is een verbintenis van 2 seizoenen aangegaan als hoofdtrainer van TLC. Hiermee kan Wander verder bouwen aan de weg die we als club zijn ingegaan. Het hoofdbestuur is uiterst tevreden met de prestaties van Wander en door een verbintenis van nog eens 2 seizoenen kan Wander zich verder ontwikkelen als ervaren hoofdtrainer.

Wander gaat zijn 4e seizoen in bij TLC als hoofdtrainer. De afgelopen 3 seizoenen is er 1 keer promotie en 2 keer de nacompetitie gehaald. Ook dit seizoen kan via de nacompetitie promotie naar de 3e klasse worden afgedwongen de klasse waar we als club graag in willen acteren.

De succesvolle trainer, die onlangs zijn diploma TC2 /UEFA heeft behaald, kan het aankomend seizoen veel talentvolle spelers vanuit de JO19 verwelkomen. ‘Het zou fantastisch zijn om met de huidige selectie, aangevuld met nieuwe aanwas, uit te komen in de 3e klasse. Helaas was in de competitie Actief iets stabieler dan wij waardoor we naast het kampioenschap grepen. Qua spelersmateriaal hebben we een prima selectie om de nacompetitie succesvol af te sluiten’, aldus Wander. ‘Voor het volgende seizoen kan ik over een brede talentvolle selectie beschikken die qua niveau niet voor elkaar onder doet. En Peter en Sjoerd als trainers van het tweede elftal krijgt ook het tweede een nieuwe impuls. Wellicht zijn er spelers die bij hun huidige club geen kans krijgen dan zijn zij bij ons van harte welkom. Onze ambities zijn om elk seizoen mee te doen om de prijzen en tot nu lukt ons dat elk seizoen weer!’ besluit Wander met een brede glimlach.

De technische staf van TLC 1 bestaat verder uit Han Sinninghe (leider), Patrick Maris (verzorger) en Jan Ottema (grensrechter).

TLC 2

Peter de Vries (41) wordt de komende 2 seizoenen trainer van de beloftes. Peter gaat samen met assistent-trainer Sjoerd Helmhout en leider Luc Knollema dit belofte team leiden.

Peter de Vries kennen we als succesvolle trainer van de JO19-1. Met deze selectie heeft Peter een geweldig seizoen beleefd waarmee hij de JO19-1 naar de nacompetitie heeft geloodst voor promotie naar de 4e divisie. Omdat veel van deze spelers de overstap maken naar de senioren, Peter een goede verstandhouding heeft met deze spelers, goede verhouding heeft met Wander en hij goed in de groep ligt was het voor de TC-senioren reden om Peter voor 2 seizoenen vast te leggen.

Sjoerd Helmhout heeft een prima seizoen gekend met de JO19-2. Uit de groep spelers die Sjoerd tot zijn beschikking had wist hij het maximale uit te halen wat leidde tot prima wedstrijden. Met zijn kijk op het voetbal, zijn technische en tactische bagage was het voor Peter alle reden om Sjoerd als assistent-trainer naast zich te hebben.

Met Luc Knollema als leider heeft Peter zijn staf klaar voor het nieuwe seizoen. ‘Luc staat bekend als de verbinder tussen jeugd en senioren en is voor dit belofte team een soort Father-figure. Heerlijk om een jongen als Luc in mijn staf te hebben’, aldus de kersverse trainer van TLC 2.

JO19-1

Martin Siersema (28) heeft ook zijn sporen verdiend bij vv TLC. Martin heeft 1,5 jaar geleden als interim-trainer de JO19-1 al een keer onder zijn hoede gehad en niet zonder succes. Waar Martin het fundament voor de JO19-1 heeft neergelegd dat heeft Peter de Vries het afgelopen seizoen verder uitgebouwd. Aan Martin de taak om hetgeen er nu staat overeind te houden.

Na een korte adempauze heeft Martin halverwege het seizoen 2018/2019 het stokje overgenomen van Pascal Pariama. Martin heeft het tweede elftal uiteindelijk naar Periodetitel geleid en zijn, net als het eerste elftal, volop in de race voor promotie.

Martin staat bekend als een trainer met een goede mix van humor en aanpakken. Daarnaast beschikt Martin over goede technische en tactische kennis. Volgens de TC-jeugd is Martin de ideale trainer voor de groep JO19 spelers en daarom heeft het Martin voor het komend seizoen vastgelegd.

‘Ik focus me nu eerst op het tweede, want hier kan ik ook een mooie prijs mee pakken. Daarna ga ik me bezighouden met de JO19-1. Gezien de spelers die ik het komende seizoen in de JO19 tot de beschikking heb denk ik dat we prima mee kunnen doen in de 1e klasse. Maar met wat versterkingen zouden we zelfs nog een stapje hogerop kunnen’. Ik heb er zin in om met die jonge gasten aan de slag te kunnen. Ook verheug ik me op de samenwerking met Wander en Peter. We gaan weer een mooi seizoen tegemoet’, besluit Martin

Alle drie moeten ze glimlachen om de kreet ‘De Gouden Driehoek’, maar weten, en beseffen ook, dat deze driehoek het succes van onze club bepaald. Eerst gaan TLC 1, TLC 2 en JO19-1 zich opmaken voor de nacompetitie en zo proberen om wederom een goed seizoen succesvol af te sluiten. Daarna wordt het vizier gericht op het seizoen 2019-2020.

TLC wenst Wander, Peter, Martin en de complete staf alle succes toe voor het komende seizoen.

Op de foto de trotse vv TLC voorzitter Jan Rockers met achter zich v.l.n.r.; Martin Siersema JO19-1, Wander Balkema TLC 1 en Peter de Vries TLC 2