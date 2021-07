Teije Dijkhuizen viert eeuwfeest

RODEN – Afgelopen donderdag vierde de heer Teije Dijkhuizen zijn honderdste verjaardag. Vanwege de coronamaatregelen vond het feestje plaats in besloten kring, maar deze bijzondere mijlpaal verdient natuurlijk wel enige aandacht.

Honderd jaar geleden werd meneer Dijkhuizen geboren in Gieterveen. Inmiddels heeft hij vier kinderen, zeven kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw woont hij in Roden, eerst in de Burgemeester Borgerstraat en vanaf 2011 in een appartement in de Helterbult. Ondanks zijn hoge leeftijd woont hij nog steeds zelfstandig, doet hij zelf de boodschappen, kookt zijn eigen warme maaltijd nog en bezoekt hij bijna wekelijks de lokale markt. Ook neemt hij in de zomermaanden nog altijd trouw deel aan de scootmobielritten, die georganiseerd door Zorgplaza in Roden. Hij gaat bij mooi weer graag met zijn scootmobiel toeren in de omgeving van Roden, bijvoorbeeld rond het Leekstermeer.

Hoewel de viering van het eeuwfeest noodgedwongen klein bleef, ontving meneer Dijkhuizen veel felicitatiekaarten en bloemen. Daarbij was onder andere een brief van Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, een kaart en bloemstuk van de Commissaris van de Koning van Drenthe en een felicitatie en bloemen van burgemeester Smid van Noordenveld. Zo was het toch een erg mooie dag.