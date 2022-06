Teije Dijkstra alweer 101 jaar!

RODEN – Vrijdag 17 juni was het feest in Roden. Teije Dijkstra is namelijk 101 jaar geworden. ‘Hij is nog heel actief,’ vertelt dochter Ineke. ‘Hij zit elke dag een halfuurtje op de hometrainer om de spieren soepel te houden. Ook is hij geestelijk nog helemaal goed. Hij gaat af en toe nog op pad met de scootmobielclub en haalt zelf gewoon zijn boodschappen bij de markt.’ Deze mooie leeftijd heeft hem vier kinderen, zeven kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen gebracht. ‘Hij heeft van alles gedaan in het leven. Zo heeft hij onder andere gewerkt bij bouwbedrijf Jarino, bij een slager en kwam hij de meter opnemen bij mensen thuis. Ik denk dat zijn geheim is dat hij heel makkelijk denkt. Hij is een man die zich niet snel zorgen maakt.’ Ook de burgemeester kwam hem nog even feliciteren.