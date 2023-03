Teken- en Schilderclub de Nörger Varvers exposeren in Brinkhof

NORG – In de Brinkhof te Norg is van 21 februari tot en met 20 april werk te zien dta luistert naar het thema ‘Fruit’. Beide groepen van Schilderclub De Nörger Varvers waren tijdens de jaren met veel lockdowns, bezig met acrylverf een vrucht op ieders eigen manier uit te beelden. Het resultaat kan je nu bekijken. Inmiddels werken ze weer op dinsdagmiddag of woensdagavond met hun docenten Olga Talsma en Jeanette Radstaak aan andere onderwerpen, vaak naar eigen keuze. Nieuwe leden, geoefend of niet, kunnen elk moment aanschuiven. Interesse om te beginnen in september? Meld je aan bij greet.joosten@kpnmail.nl. Zie ook de site www.norgervarvers.nl