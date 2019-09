Teleurstellend debuut in eerste klasse op Rodermarktzondag

Roden loopt tegen een grote nederlaag aan

RODEN – Een technisch vaardig Stadspark heeft Roden een lesje in effectiviteit geleerd. Daar waar in de 1e helft Roden een aantal goede mogelijkheden heeft gehad, heeft Stadspark de kansen die het kreeg aangeboden perfect afgemaakt.

Roden werd vanaf het begin onder druk gezet door Stadspark. Wel was het Roden dat gevaarlijk werd door een steekpass van Rutger van der Laan op Enrico Wardenier. Kort voor de keeper ontbeerde het de spits aan kracht om de bal langs de keeper te spelen. Stadspark gaf Roden weinig tijd in de opbouw. Veel balverlies bij Roden was dat het gevolg. Door het storen stond het bij balverlies van Roden in de organisatie niet goed. De behendige en snelle Cedwin Tel was een ware plaag voor de statische achterhoede van Roden. Keer op keer werd de bal achter de beide centrale verdedigers van Roden gelegd en keer op keer werden de verdedigers op snelheid geklopt. Stadspark oogde frisser en liet zien de wedstrijd met veel strijd te willen winnen. Met goed spel en veel beweging had Stadspark het betere van het spel de eerste helft. Bij Roden viel op dat vele duels werden verloren, waardoor er weinig balbezit voor de thuisclub viel te noteren. Via stilstaande situaties kwam Roden via David Jansen en Guido Bos met kopballen in de buurt van de goal. Een goede aanval via links bracht Jesper Smit bij de achterlijn. Zijn voorzet kon net niet door Enrico Wardenier worden verzilverd. Na weer een diepe bal van Stadspark werd de aanvaller onderuit gehaald. De vrije trap, gegeven door de uitstekend leidende Beijert uit Marum, werd door Frank Volkers op de lat geschoten. In de rebound werden de verdedigers van Roden verrast door de heel attent reagerende Tel, die de verdiende 0-1 aantekende voor Stadspark. Roden reageerde met een dieptebal op Robin van der Tuin die zijn voorzet voorlangs zag verdwijnen. Kenmerkend was dat er niemand van Roden in of rond het strafschopgebied te bekennen was. De ploeg van Roden verzandde in slechte passing en in deze fase voor de pauze werd Roden op alle fronten afgetroefd. Bij een diepe bal op de spits tastte Stan Iedema opzichtig mis, waardoor Tel zijn tweede doelpunt kon scoren. Een prima vrije trap van Wardenier belandde voorbij de tweede paal op het hoofd van Guido Bos. De aanvoerder knikte de bal goed tegen de touwen. Roden kwam dus vlak voor de pauze terug tot 1-2. Roden had de eerste helft zes aardige mogelijkheden tegenover acht voor Stadspark.

De tweede helft begint Roden iets beter. Het leidde tot een schot/voorzet van Nick ter Arkel, die op de buitenkant van de paal belandde. Stadspark probeerde in de omschakeling Roden met hun snelle spitsen te verschalken. Een misverstand tussen Bert Roede en keeper Klaas Kleiker resulteerde bijna in een derde tegendoelpunt. Roden deed via een vrije trap van Van der Tuin iets terug, maar zijn schot werd een prooi voor de keeper van de Groningers. Een goede actie van dezelfde Van der Tuin had Wardenier in stelling kunnen brengen, maar hij koos voor een schot. Zijn schot was niet vurig genoeg. Een kwartier in de tweede helft werd weer een dieptepass in het centrum slecht ingeschat, waardoor spits Tel van Stadspark simpel kon scoren. Het leek erop dat Roden het bijltje erbij neer had gelegd, want er ontstonden veel gaten in de achterhoede en het middenveld. Stadspark kon frank en vrij spelen en de score verder uitbreidden. Cedwin Tel scoorde zijn vierde treffer van de wedstrijd en Stefan Lukic maakte met een fraaie treffer van afstand over keeper Kleiker de 1-5. Roden probeerde met de geboden ruimte toch de stand wat draaglijker te maken. Een aantal gemiste mogelijkheden voor Van der Tuin waren typisch voor het voetbal van Roden deze middag.

Roden deed door een toegekende strafschop de stand nog iets draaglijker aanzien. De penalty werd door Enrico Wardenier beheerst in de hoek geschoven. Of het voetbal van thuisclub Roden nu met de Rodermarkt van doen had, was moeilijk te beoordelen. Trainer Zwiers kon in ieder geval geen beroep doen op een paar vaste krachten. Het ontbreken van snelheid in de achterhoede zal hem wel tot nadenken nopen hoe dit op te lossen. Het povere veldspel zal dan hier ook mede debet aan zijn. Duidelijk werd wel dat Roden nog lang niet eerste klas waardig aan de competitie is begonnen. Lichtpunten zijn er zeker. De jonge middenvelder Rick Renkema, over gekomen van TLC, liet vandaag zeker zien het spel van Roden naar een beter niveau te kunnen brengen. Zijn inzet en techniek/inzicht kan Roden anders laten gaan voetballen. Ander lichtpunt voor Roden was het debuut van de pas 16-jarige Olivier van der Tuin. Hij zorgde gelijk voor dreiging en de broodnodige beweging voorin bij Roden. Al met al een terechte nederlaag voor Roden.

Opstelling Roden: Kleiker; Jansen (M. Smit); Iedema; Roede; J. Smit; ter Arkel (Ahlers); Bos (O. van der Tuin); Renkema; van der Laan; van der Tuin; Wardenier.

Scheidsrechter: Theo Beijert, Marum.