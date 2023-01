Teleurstellend optreden van Gomos tegen WVV leidt tot terechte nederlaag

NORG – Gomos tegen WVV stond in het teken van de kort voor de kerst overleden leider Theo van Hoogen. De geboren Leekster had zich 18 jaar voor de ploeg uit Norg ingezet en verdiende een waardig eerbetoon met een minuut stilte.

De wedstrijd werd in december gestaakt omdat scheidsrechter Aalders geblesseerd raakte. Met nog 70 minuten te gaan vatte de dienstdoende scheidsrechter Arends met een doeltrap voor GOMOS aan. De wedstrijd werd onder erbarmelijke omstandigheden gespeeld. Harde wind en constant harde regen maakten dat het voor de toeschouwers niet aangenaam was om naar een pot voetbal te kijken. GOMOS bakte er niet veel van. WVV was voetballend en technisch de betere ploeg en dat was vooraf de wedstrijd niet wat de scheidende trainer Martin Drent had verwacht. Voor de winterstop werden goede resultaten behaald en de laatste oefenwedstrijd tegen Pelikaan S werd gewonnen. Dient wel te worden gezegd dat de wedstrijd tien minuten voor tijd gestaakt werd wegens wanordelijkheden onder de spelers. WVV was de ploeg met het meeste balbezit en GOMOS stelde daar eigenlijk niet veel tegenover. Vaak zocht WVV de aanval via de linkerkant. Beide vleugelverdedigers van GOMOS waren niet een stabiele factor in het team van Drent. WVV kreeg veel ruimte om te combineren en dat leidde tot 0-1 voorsprong. Op de 16 meter kwam de linksbuiten van WVV geheel vrijstaand tot een goed geplaatst schot laag in de hoek. Voor keeper Koning was hier geen houden aan. Vlot daarna moest de keeper alweer zijn kwaliteiten laten zien. De inzet van de spits van WVV in de korte hoek werd prima met de voeten onschadelijk gemaakt. Met een 0-1 ruststand kon GOMOS het tij van een verlies nog keren. Daar bleek niet veel van terecht te komen. Het onsamenhangend spelend GOMOS gaf te veel ruimte weg. Onbegrijpelijk was dan ook het 2e doelpunt van WVV. Een voorzet van links kon door de spits van WVV geheel vrijstaand inkoppen bij de 2e paal. GOMOS ging één op één spelen en dat gaf WVV nog meer ruimte. De vele kansen die zich toen aandienden voor de ploeg uit Winschoten waren niet op 1 hand te tellen. GOMOS stond er bij en keek er naar. Het was dat WVV erg slordig met de kansen omsprong, anders was de uitslag naar alle waarschijnlijkheid veel groter uitgevallen. Met keihard werken kon GOMOS nog enig gevaar in het spel brengen. Het resulteerde in een penalty die door Jannes Siegers werd benut. De 1-2 had de aanzet tot een eindoffensief kunnen leiden. Tevergeefs was deze gedachte want WVV liet GOMOS niet verder terugkomen. GOMOS liet veel ruimte en in één van deze aanvallen scoorde WVV de 1-3 wat uiteindelijk de eindstand werd. GOMOS zaal volgende week uit een ander vaatje moeten tappen in de derby tegen Roden. Opstelling: Koning; Meursing(Slachter); Bosman; Krul; van Birgelen (Smilda); Smit; Rozenveld; van Esch; Assman (Speelman); Siegers; Drenth.