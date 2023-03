Tennis-in om geld op te halen voor behandeling Ieneke Regensburg in Amerika

LEEK – Zaterdag 18 maart organiseert Tennisclub Nienoord een tennis-in om geld op te halen voor een behandeling voor Ieneke Regensburg uit Midwolde. Tijdens een wandeling op Texel in 2011 ging het mis bij Ieneke en kreeg ze een herseninfarct. Ze was toen 39 jaar en het had een dramatische impact op haar leven.

Ieneke worstelt nog dagelijks met de gevolgen van het infarct. Naast een halfzijdige verlamming heeft ze onder andere ook last van overprikkeling. Dagelijks loopt ze tegen haar grenzen aan en dat heeft ook de nodige impact op haar gezin. Het goede nieuws is dat Ieneke geselecteerd is voor een kostbare therapie in een kliniek in Amerika. Deze behandeling kan haar kwaliteit van leven sterk verbeteren. De zogenaamde EPIC (Enhanced Performance in Cognition) behandeling wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraars. Daarom startte Ieneke samen met haar man Percy en dochter Iris eind vorig jaar een doneeractie. Inmiddels is al ruim 12.000 euro van het benodigde bedrag (26.500 euro) ingezameld.

Ieneke was vroeger lid van Tennisclub Nienoord. Haar dochter Iris is momenteel lid, waardoor Ieneke regelmatig op het tennispark te vinden is. Om geld in te zamelen voor de behandeling in Amerika organiseert T.C. Nienoord op zaterdag 18 maart een tennis-in. De bedoeling van deze tennis-in is om gedurende 12 uur, twee banen van TC Nienoord beschikbaar te stellen voor een potje tennis tegen betaling vanaf 10 euro per persoon. Uiteraard mag er ook een grotere donatie gedaan worden, alle beetjes helpen. Daarnaast wordt het rond de tennisbanen ook gezellig gemaakt. Op die manier kunnen niet-tennissers ook langskomen voor een hapje, een drankje, de gezelligheid en een donatie.

Opgeven kan via een mailtje naar crowdfunding@tcnienoord.nl. Benoem in het mailtje ook in welk tijdvak je wilt tennissen (8-12 uur, 12-16 uur, of 16-20 uur) en je speelsterkte. In elk blok wordt er ook een uur ingeruimd voor ouder-kind tennis en een uur voor niet-tennissers die het wel eens willen proberen. Kortom, iedereen kan meedoen voor het goede doel. Meer informatie over de algemene doneeractie voor Ieneke is te vinden op: www.doneeractie.nl/levend-verlies/-68922.