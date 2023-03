Tennis-in TC Nienoord groot succes.

LEEK – Zaterdag 18 maart organiseerde TC Nienoord een tennis-in ter ondersteuning van de crowdfundingsactie voor een behandeling van het voormalige lid Ieneke Regensburg. Het tennispark was feestelijk versierd. Enkele leden hadden heerlijke versnaperingen gemaakt waarvan de verkoop ten goede kwam van het goede doel. Het weer werkte mee, waardoor van 10.00 tot 16.00 uur een gezellige sfeer op het park heerste. Er waren bijna 50 deelnemers, waaronder ook een viertal G-tennissers van de club. Naast de deelnemers kwamen veel extra mensen langs voor een donatie. In totaal is er 1531 euro opgehaald. Een resultaat om trots op te zijn. De organisatie bedankt iedereen die zich heeft ingezet om de dag tot een succes te maken. Het bedrag wordt met een symbolische cheque overhandigd aan Ieneke Regensburg en haar gezin, waardoor het streefdoel van hun actie weer een stuk dichterbij is.