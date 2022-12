Tennisser Jarno Jans uit Roden haalt hoogste positie ooit: nummer 810 van de wereld

RODEN – Jarno Jans uit Roden heeft zich in Tunesië tijdens de internationale proftoernooien weten te plaatsen op plek 810 op de wereldranglijst. En daarmee heeft hij zijn doel behaald. Voordat hij afreisde naar Tunesië, stond hij op nummer 1030. Hij was van plan de top 1000 binnen te stormen, en dast is gelukt. Speciaal voor de Krant doet Jarno verslag van zijn avontuur. ‘Afgelopen week heb ik weer een future gespeeld in Tunesië. Het was een toernooi met een totale prijzenpot van 15000 dollar. Ik stond gelijk in het hoofdtoernooi, omdat mijn ranking hoog genoeg was voor die week. Dinsdag begon voor mij het toernooi met een dubbel. Ik speelde samen met de 18-jarige Portugees Tiago Pereira. Als ongeplaatste spelers wisten we toch 3 wedstrijden te winnen en dus de finale te behalen. Die speelde we gisteren en helaas verloren we die met 6-7 7-6 4-10 van de eerste geplaatste. In het enkelspel begon het voor mij op woensdag. Mijn tegenstander was de eerste geplaatste die op dit moment 506 van de wereld staat. Ik speelde een hele goede partij en wist met 6-2 6-2 te winnen! In de 3 wedstrijden daarna wist ik te winnen van een Brit (nr. 1700), een Italiaan (nr. 846) en een Italiaan (nr. 659) te winnen. Hiermee heb ik mijn eerste finale in het enkelspel op professioneel niveau behaald! In de finale trof ik een fransman (nr. 655) en helaas was die net een maatje te groot voor mij. Uiteindelijk was dit mijn beste week ooit en kom aankomende week op mijn hoogste positie ooit: 810 van de wereld!’