Tennistoppers al voor de negentiende keer naar Roden

RODEN – van 8 tot en met 15 augustus vindt alweer de negentiende editie van het REO SocioHypotheek NRT**** Open plaats. Tijdens het tennistoernooi, dat één van de grootste toernooien van het Noorden is, wordt zowel op recreatief als topniveau getennist. Sinds twee jaar is het toernooi een 4-sterrentoernooi, waar veel Nederlandse toppers aan meedoen omdat er punten zijn te verdienen voor de nationale ranglijst. Na een geweldig bezet toernooi vorig jaar, hoopt de organisatie ook dit jaar weer op een mooie editie van het toernooi.

‘Vorig jaar was een unieke editie,’ zegt toernooileider Matthijs Goldberg. Hij is al vanaf het begin betrokken bij het toernooi. ‘Tennissers die normaal naar het buitenland zouden gaan, kwamen toen bij ons omdat veel toernooien niet doorgingen vanwege de coronapandemie. Dat is dit jaar anders.’

Toch heeft de organisatie ook dit jaar niet te klagen over het deelnemersveld. De afgelopen jaren groeide het toernooi uit naar maar liefst 500 deelnemers in totaal. Met 350 spelers is de inschrijving voor het open toernooi al gesloten. Voor het hoofdtoernooi, waar de toppers van Nederland aan meedoen, zijn momenteel rond de honderd inschrijvingen. Tot en met 28 juli kunnen mensen zich hier nog voor inschrijven. Tot nu toe doen al vijf spelers uit de Nederlandse tot dertig mee. Guy den Heijer is de nummer 9 van de nationale ranglijst, Michiel de Krom staat momenteel 19e en Zachary Eisinga, Marc Dijkhuizen en Sidané Pontjodikromo zijn respectievelijk de nummers 27, 28 en 29. Ook toppers uit de eigen regio zijn aanwezig. Zo zijn de gebroeders Jarno en Sander Jans uit Roden en Christiaan Offringa uit Peize van de partij.

‘Het is bijzonder dat het ons als relatief kleine club in een relatief klein dorp is gelukt om een viersterrentoernooi te worden,’ zegt Goldberg. ‘Dat zegt iets over het niveau. In heel Nederland zijn er maar vijf zulke toernooien.’ Daardoor kan het toernooi ook een grote prijzenpot bieden van in totaal zo’n 9000 euro. De winnaar van het hoofdtoernooi ontvangt rond de 1500 euro.

Op maandag 9 augustus om 12.00 uur begint het tennistoernooi bij REO met de kwalificatie van de heren. Om 13.30 uur starten de kwalificaties voor de dames. De beste twintig spelers plaatsen zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi, dat begint op woensdag 11 augustus om 10.30 uur. Gedurende de week wordt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat gespeeld op het tennispark. Op zondag 11 augustus vinden de finales plaats.

Bij het toernooi mag publiek aanwezig zijn, zegt Goldberg: ‘Dat was één van de voorwaarden voor het doorgaan van het toernooi.’ Wel moeten de coronaregels uiteraard in acht worden genomen. Zo moet het publiek anderhalve meter afstand houden en wordt er een gezondheidscheck gedaan bij de entrée. Goldberg verwacht zo’n 200 tot 300 toeschouwers per dag. Die kunnen een complete avondmaaltijd nuttigen op het tennispark van REO en er tevens ontbijten. ‘We willen het publiek de kans geven om weer eens een leuk uitje te hebben. De kracht van het toernooi is dat wij topspelers hebben, maar dat je ook de buurvrouw of de buurman hier aan kun moedigen,’ aldus Goldberg.

Hij hoopt op goed weer tijdens het toernooi. ‘We moeten niet teveel regen hebben. Dat is essentieel, maar daar hebben we helaas geen invloed op.’ De organisatie doet er in ieder geval alles aan om het toernooi tot een succes te maken. Meer dan 100 vrijwilligers staan dagelijks klaar om de bar te bemannen, de sociale media te verzorgen en de banen te prepareren. Gastgezinnen verzorgen slaapplekken voor de deelnemers, die uit heel het land komen. ‘We hopen dat het ondanks alle coronamaatregelen toch een gezellige sfeer te creëren.’ Meer informatie over het toernooi is te vinden op de website van REO: www.reotennis.nl.

Wat: REO SocioHypotheek NRT**** Open 2021

Wanneer: 8 t/m 15 augustus

Waar: Tennispark REO

Organisatie: Tennisvereniging REO

Info: www.reotennis.nl