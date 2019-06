Tennisvereniging gaat los tijdens gezellig en sportief feestweekend

NORG – Vanaf vrijdag tot en met zondag was het feest aan de Eenerstraat in Norg. Op zaterdagmiddag werden de twee gloednieuwe padelbanen geopend, maar op vrijdag begon het spektakel al met een feestavond en de aftrap van de tennismarathon. Ook werden er jeugdactiviteiten opgezet, was er een reünie met barbecue en uiteraard een hele hoop gezelligheid. Om geld op te halen voor de vereniging (de padelbanen kosten namelijk nogal wat), werd er een veiling georganiseerd. De gemeente Noordenveld was als subsidie verstrekker uiteraard ook uitgenodigd. Met de gloednieuwe padelbanen is TV Norg klaar voor de toekomst. Voorzitter Roelof Smilda voorspelde eerder al een groei binnen het ledenaantal van de vereniging. Zijn voorspelling? ‘De padelbanen gaan een succes worden.’