Tennisvereniging REO dé club van het jaar

‘De nummer 2 en 4 van Nederland stonden tegenover elkaar in de finale, dat gaat nooit weer gebeuren’

RODEN – Lastig, was het voor de jury van het Sportgala Noordenveld een club aan te wijzen voor ‘Club van het jaar 2020’. Op de meeste clubs gebeurde er bar weinig vorig jaar, waarin zowat alles om corona draaide. En dat was precies waarom Tennisvereniging REO opviel. Het prestigieuze StaanArbo NRT **** toernooi, waar de crème de la crème naar toe komt om een balletje te slaan, ging door. Dankzij een stelletje jonge fanatiekelingen die het toernooi in amper vier weken tijd wisten te organiseren. Wat nog nooit eerder gebeurde, gebeurde: tennisgoden Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven stonden in Roden tegenover elkaar in een zinderende finale. ‘Dit gaan we nooit meer meemaken, zegt aanjager van het toernooi Matthijs Goldberg.

Het tennispark ligt er gelikt bij op woensdagochtend. Groundsman Wijnand is bezig om de laatste banen te slepen zodat daar ook op gespeeld kan worden. Trouwe vrijwilliger Jan is er ook. Hij ondersteunt Wijnand met van alles en nog wat. Normaal gesproken opent het tennisseizoen op 1 april, maar om de leden wat perspectief te bieden tijdens corona heeft het bestuur besloten om de banen op twee maart los te gooien, begint Goldberg in de schitterend opgepimpte clubkantine. ‘We hebben de coronaperiode goed benut. De boel is geverfd en we hebben nieuw meubilair gekocht. Dat was hard nodig, het andere was echt af.’ Goldberg is blij dat er getennist kan worden op de club. ‘Gelukkig mag er één op één gespeeld worden en jeugd tot 27 jaar mag dubbelen. We zijn extreem vroeg open dit jaar en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Mensen zijn klaar met corona, ze willen eruit. Afgelopen week werd er met het mooie lenteweer getennist in korte broek. Alle banen waren bezet. Echt prachtig.’ Ook de padelbanen worden goed gebruikt, weet Goldberg. ‘De focus ligt voor ons nu op buiten. De tennisbond wil in de eerste week van mei starten met de competitie. Dat betekent dat we nu moeten plannen en alles opsturen.’

Dat het StaanArbo NRT **** toernooi vorig jaar tóch doorging, was een absolute kers op de taart, vertelt Goldberg. Aanvankelijk was het al afgeblazen. Door corona waren vrijwel alle grote toernooien gecanceld. ‘We hebben veel geluk gehad. Toen op 1 juli bekend werd dat er versoepeling kwam voor events, zijn we met elkaar gaan kijken hoe we het alsnog op poten konden zetten. In een maand tijd hebben we alles weten te regelen. Een chaotische tijd, we zaten middenin de vakanties. We hebben de taken verdeeld over de mensen die hier nog waren. Een club jonge, enthousiaste leden die het leuk vinden om iets te organiseren, daar zijn we erg blij mee. Sommigen sliepen in een slaapzak in de kantine. Omdat we maximaal 250 mensen op het park mochten hebben en afstand houden de norm was, waren we druk met stickers plakken, een tribune maken en het veilig inrichten van het park. Het NRT-toernooi was het enige evenement van deze grootte dat doorging. Grote namen meldden zich aan, internationale helden. Tennissers die anders nooit naar Roden zouden komen. Maar er was niets anders. Absoluut geweldig was het. Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven, de nummer 2 en 4 van Nederland stonden tegenover elkaar in de finale. Mensen stonden driekwartier in de wachtrij om het park op te komen. Dat gaat nooit weer gebeuren’, zegt Goldberg glunderend. Binnenkort mag hij en zijn team een presentatie geven bij de tennisbond. ‘Ze willen weten hoe we het aangepakt hebben, een coronaproof event organiseren. Andere clubs willen graag van ons leren. Leuk natuurlijk.’

Als alles meezit komt er ook dit jaar weer een NRT-toernooi. De 19e editie inmiddels. En wel van 9 tot en met 15 augustus. ‘In de voorbereiding doen we alsof het doorgaat. Best spannend wordt het, een zoektocht naar sponsoren. StaanArbo is geen hoofsponsor meer, we zullen op zoek moeten naar een ander bedrijf dat ons een warm hart toedraagt. We zijn zeker positief, het NRT is één van de grootste toernooien van Nederland.’ Op de vraag of hij blij is met de benoeming van de jury zegt hij: ‘Ja heel leuk. Niet zozeer voor mijzelf, maar ik vind het vooral leuk voor de groep. Een mooie beloning voor het harde werken. Het is allemaal vrijwilligerswerk hè?’