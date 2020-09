Ter Veld komt in Veldhoven niet in het ritme

VELDHOVEN – De Tolberter motorracer Lars ter Veld kwam op het circuit van Veldhoven maar lastig in zijn ritme. In de kwalificatie verloor hij zijn kneesliders, waardoor hij niet in het ritme kwam. In de eerste race kwam hij redelijk weg, maar kon hij de aansluiting met de kopgroep niet vinden. In een mooie strijd werd hij uiteindelijk nog wel zevende. In de tweede race kwam Ter Veld minder goed weg en zat hij lang achter een nogal verdedigende rijder. Nog even leek Ter Veld aansluiting te vinden met de kopgroep, maar doordat hij achter een achterligger kwam te rijden, moest hij toch een gat laten vallen. Uiteindelijk werd hij achtste, al had Ter Veld het idee dat er meer in zat. Komend weekend rijdt Ter Veld op het circuit van Staphorst.