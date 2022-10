Terechte overwinning voor sterker Veenhuizen

VEENHUIZEN – In deze regenachtige thuiswedstrijd tegen het jonge Zuidlaren liet het team van trainer Van Veenen het na om de wedstrijd al veel eerder te beslissen. Het werd ‘slechts’ 1-0.

De eerste speldeprik kwam gelijk na de aftrap. Verbree van Zuidlaren kwam goed door over rechts, echter zijn voorzet werd gevangen door keeper Jonathan Auwen. De eerste kans voor Veenhuizen kwam na een hoekschop van Coen Schmidt die de bal terugkreeg wiens voorzet gekopt werd op het doel van Robin Luikens. Een aantal keren was Veenhuizen onnauwkeurig in de counter en was er een buitenspelsituatie waar te snel gevlagd werd en de scheidsrechter floot. Ook deze kans was verkeken. Robert Elsinga en Coen Schmidt waren een ware plaag voor de verdedigers van FC Zuidlaren. Veel beweging voorin en bijna alle duels winnend waren er in de 14e en 19e minuut goede kansen voor de aanvallers. In de 20e minuut was het wel raak. Wederom was het Schmidt die zijn verdediger te slim af was. Zijn harde schot werd nog geblokt door keeper Luikens, echter kon de goed meegelopen Sjoert Giezen de rebound het net doen bollen, 1-0. Daarna kreeg Zuidlaren twee hoekschoppen die beide niets opleverden. In de 25e minuut een diepe crossbal over links wederom door Schmidt. Albert-Jan Moes schoot net naast. Veenhuizen gaf Zuidlaren weinig ruimte en kans tot voetballen. Vooral op het middenveld waren Bram Schmidt, Brian en Sjoert Giezen de baas. Sterker in de duels, maar ook energieker dan de mannen van Paul Raveneau. Toch moest keeper Auwen van Veenhuizen enkele keren scherp zijn. In de 27e minuut werd een hoekschop weg gestompt en een steekpass van Gijs Groenewold op Renke Arends werd net op tijd door Auwen onderschept. In de 33e minuut een echte mogelijkheid voor Zuidlaren, maar Jens v/d Woude schoot de vrije schop van 20 meter recht in de handen van Auwen. Na weer een snelle aanval van Veenhuizen was keeper Luikens kansloos op het schot, echter voorkwam de paal de 2-0 stand. Daarna al een wissel bij Veenhuizen, Saidou Diallo kon na een overtreding echt niet verder en Gelmer Jan Haanstra nam diens plaats in links achterin. Na de pauze moest Zuidlaren uit een ander vaatje gaan tappen. Meer strijd leveren en duels winnen. Jorik de Groot en Jim van Leeuwen kregen daar de kans voor. Jon Schutte en Thijme Dieterich mochten douchen. Voetballend werd het wat beter. Veenhuizen werd teruggedrongen op eigen helft, echter werden de ruimtes te klein om daar doorheen te spelen. Wel gaf het Veenhuizen kansen om te counteren en in de 51e en 53e minuut moest keeper Luikens weer redding brengen bij één tegen één acties van Robert Elsinga en Coen Schmidt. Na een goede combinatie van Jelle ter Steege en Robin Verbree wachtte deze te lang om tot een goed schot te komen voor Zuidlaren. Veenhuizen had meer overtredingen nodig en Mark Rozema kreeg na meerdere overtredingen gemaakt te hebben zijn eerste gele kaart. De vrije schop net buiten het strafschopgebied van Robin Wolters leverde weer niets op voor Zuidlaren. Tim Wiersma kwam Verbree vervangen om nog wat meer druk op de Veenhuizer verdedigers uit te oefenen. Echter bleven de counters van Veenhuizen gevaarlijker. Een voorzet van Coen Schmidt werd net tot hoekschop verwerkt en weer moest keeper Luikens tweemaal redding brengen door kansen van Robert Elsinga te keren. Olivier Beens mocht Gijs Groenwold vervangen die leeg gestreden was. Veenhuizen wisselde Moes en Brian Giezen voor Johan Doldersum en Hielke Jongsma. Youp Hoogeveen van Zuidlaren mocht aanleggen voor een vrije schop recht voor het Veenhuizer doel, maar zijn slappe schot leverde ook niets op. Zo bleef Veenhuizen dus gemakkelijk overeind. Totdat het met 10 man verder moest. Rozema maakte een harde overtreding op Robin Wolters op het middenveld en kon na zijn tweede gele kaart dus vertrekken. Wolters werd door trainer Raveneau naar voren gedirigeerd om de aanval te versterken. Een hoekschop en vrije schop werden weer in de handen van keeper Auwen geschoten. Balbezit wel, maar kansen leverde het dus weer niet op voor Zuidlaren. In blessuretijd liep Elsinga nog tegen een domme gele kaart aan door de bal weg te trappen. Veenhuizen won deze wedstrijd verdiend. Het stak vanaf de eerste minuut meer energie in de wedstrijd, had meer duelkracht en had aan keeper Robin Luikens van Zuidlaren de sterkste tegenstander. Trainer Van Veenen vond het een belangrijke overwinning in deze fase. ‘Op basis van vechtlust en een goede organisatie hielden we de ruimtes klein. We gaven geen kansen weg. Het tem heeft gedisciplineerd gespeeld.’ Trainer Raveneau van Zuidlaren zag dat zijn team moeite had om kansen te creëren, want Veenhuizen gaf geen ruimtes weg. ‘In de omschakeling was Veenhuizen heel gevaarlijk.’