TFC NOAD Dorpentocht komende zaterdag

PEIZE – TFC NOAD organiseert op zaterdag 14 mei de TFC NOAD Dorpentocht voor zowel de racefietsers alsmede de toerfietsers. De te kiezen afstanden zijn 50 of 100 km. De tocht gaat veelal over fietspaden en verkeersluwe wegen, rondom Peize in de Kop van Drenthe en het Westerkwartier. De beide tochten worden niet met routebordjes uitgezet, bij (voor)-inschrijving krijgen deelnemers een gpx bestand die op de navigatie geïnstalleerd kan worden. Voor de 50 km is er als extra service een route uitgezet met behulp van knooppunten. Dat is in principe voor de recreatieve fietsers die geen navigatie hebben, maar die wel een leuke route willen afleggen. Voor deze doelgroep is er een daginschrijving beschikbaar tussen 9.00 en 12 .00 uur, vanaf Cafe Brinkzicht in Peize ( naast de kerk). Een ruime parkeergelegenheid is bij de sporthal aan de Hereweg, maar de organisatie raadt aan om op de fiets te komen. Vanaf 23 april is de inschrijving voor deze tocht geopend op de website van Fietssport.nl.