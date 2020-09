Thais avontuur lonkt voor duivenmelkers

One loft races in Azië moeten het grote duivengeld brengen

NIEUW-RODEN – Duivenmelkers Martin en Patrick Kuiper wagen een sprong in het diepe. Zij zijn in zee gegaan met een Thaise connectie, die samen met vader en zoon Kuiper een megahok laten bouwen. Doel is om met duiven van eigen kweek deel te nemen aan zogeheten ‘one loft racen’ in Azië, alwaar het prijzengeld tot de hemel reikt.

Al jaren zijn de Kuipers verknocht aan de duivensport. Zoon Patrick heeft er zelfs zijn professie van kunnen maken en reist als zijnde ‘duivenmakelaar’ over de hele wereld. Onlangs zat hij nog in Turkije en ook China doet hij vaak aan. ‘Hier vergrijst de sport, maar daar komt het juist op’, zegt hij. ‘In Nederland wordt het hard minder. Dat komt omdat de kosten vrij hoog zijn. De jeugd heeft bovendien andere hobby’s. Daar komt nog bij dat veel mensen geen ruimte hebben voor duiven.’

De toekomst, zo schatten Martin en Patrick in, ligt dan ook niet in Nederland. Nee, in Thailand moet het gebeuren. ‘De toekomst van de duivensport zijn de eendaagse wedstrijden in Azië. De zogenaamde one loft racen’, zegt Patrick. ‘Daar is veel prijzengeld te behalen en wordt de sport veel professioneler beleefd. Via connecties uit China, ben ik met een grote naam uit de Thaise duivensport in contact gekomen. Hij is eigenaar van Blue Sky Lofts, een grote handelaar in duiven. Hij is in het bezit van meerdere megahokken en nu gaan wij er met hem één bouwen. Een nieuw hok, waar onze prijsduiven kunnen vertoeven, zodat ze in omringende landen mee kunnen doen aan wedstrijden.’

Vorig jaar draaiden Martin en Patrick een topjaar. Hun duiven bleken wederom tot de top van Nederland te behoren. Het levert hen naamsbekendheid op, iets wat toch al versterkt wordt door de constante lobby van zoon Patrick. ‘Nu zijn we toe aan een nieuwe uitdaging’, zegt Martin, die overtuigd is dat het moet gaan lukken. ‘Daar heb ik zeker vertrouwen in.’

Toch is het spannend, geeft Patrick toe. ‘Het is een sprong in het diepe, dat weten we best.’ Maar in de coronaperiode, waarin de handel en de wedstrijden zo goed als volledig stil kwamen te liggen, werd het plan tot in de puntjes uitgewerkt. ‘Zakelijk lag alles op zijn gat, maar toch is het geen verspilde periode geweest’, stelt Patrick. ‘We hebben het plan uitgewerkt en zijn nu zover dat we naar Thailand kunnen.’

Martin is dolenthousiast. ‘Ik vind het echt geweldig’, zegt hij. ‘Patrick heeft altijd nieuwe ideeën over de sport, ik verbaas me soms over zijn vindingrijkheid.’

De bedoeling is dat straks het gros van de duiven naar Thailand gaat. De jonkies blijven achter in Nieuw-Roden bij Martin en in Hoogkerk bij Patrick. ‘We willen de duiven zo snel mogelijk op transport doen’, zegt Patrick. ‘Wat ons betreft kan dat binnenkort al, maar met het virus is het nog onzeker. We mikken dus op januari 2021.’

De twee zullen nu vaker naar Thailand afreizen. ‘De finales zullen we vaak meemaken. De concurrentie is groot, maar dat maakt het ook mooi. Het is een avontuur om te vliegen in andere landen en een ander klimaat’, vindt Patrick. ‘Waar in Nederland niet gevlogen wordt bij mist of regen, gaan ze in Azië gewoon door. Het wordt daar heel anders aangepakt.’

Voor Martin en Patrick is dit haast een droom die uitkomt. De twee beleven de sport zo intens, dat een nieuwe uitdaging altijd welkom is. ‘En het is ook wel weer grappig’, zegt Patrick. ‘Dan sta je als strontboertje uit Drenthe opeens met gigantische hokken in Thailand.’

Patrick wordt verder nog agent voor een Thaise veilingsite. Toch kwam het niet in hem of zijn vader op om definitief naar Thailand te verhuizen. Martin: ‘Ik heb hier een prachtig plekje, waarom zou ik hier weg? Ik vind het verder ook veel te leuk om hier met duiven bezig te zijn. Ik zou niet mijn hele hebben en houden mee naar Azië willen nemen.’ Patrick staat daar anders in. ‘Als mijn duiven daar eenmaal zitten en m’n vrouw mee wil, is er niets dat mij tegen zou houden om definitief die kant op te gaan.’