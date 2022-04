The show must go on in een bomvolle Pompstee

RODEN – Ein-de-lijk, het kan weer, het mag weer. Je zou het bijna vergeten dat het voor corona volstrekt normaal was, een lekker feest in een dampende Pompstee. Het concert van de tributeband Queen, the show must go on, was met 1200 man compleet uitverkocht. Organisator Mark Mozes van PRO Bookings voorspelde het al: dit wordt groots, deze band is ongekend goed. De winnaar van het SBS6-programma Tribute, battle of the bands kreeg lovende reacties van muziekcoryfees als Cesar Zuiderwijk, Spike en Angela Groothuizen. Mozes kreeg gelijk. Binnen no time waren de 1200 kaarten verkocht. De zaal stond compleet op z’n kop bij nummers als We will rock you, Don’t stop me know, Somebody to love, Bohemian Rhapsody, Under pressure, Radio ga ga en natuurlijk The show must go on. En dat ging het. Wat een eerbetoon aan een fantastische band en zanger Freddy Mercury. En wat fijn dat het weer kan. Want wat waren we hier aan toe!