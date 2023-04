The sky’s the limit voor kinderen met het downsyndroom

Bijzonder Awareness festival in Health Hub Roden

RODEN – Festivals zijn er in alle soorten en maten. In Health Hub Roden werd afgelopen zaterdag 15 april wel een heel bijzonder festival georganiseerd, namelijk het Awareness Festival. Dit festival is opgezet voor ouders van kinderen met het syndroom van Down.

Het Awareness Festival is georganiseerd door Raisilyn Godfried, moeder van drie dochters, van wie één het syndroom van Down heeft. ‘Ik voelde zelf heel erg de behoefte om mensen die iets met downsyndroom te maken hebben bij elkaar te brengen,’ vertelt Godfried. ‘We hebben het festival verdeeld in twee thema’s: ontzorgen en onderwijs. Wanneer je een kindje met downsyndroom krijgt weet je misschien niet zo goed hoe je hier mee om moet gaan. Waar moet je beginnen? Wie regelt wat en hoe pak ik het aan? De antwoorden op deze vragen en informatie in het algemeen is erg versnipperd in de maatschappij. Zaterdag konden we de kennis koppelen aan de juiste mensen. Het is echt opgezet om ouders, kinderen en professionals met elkaar te verbinden. Ik vind zelf het voeren van gesprekken met mensen op zo’n dag het meest waardevol. We kunnen verhalen met elkaar delen, het is als het ware een feest van herkenning.’

Op het festival viel er van alles te beleven: een kennismarkt, verschillende lezingen, een modeshow en interessante workshops. ‘Mensen hebben vaak een beeld van kinderen met downsyndroom. Maar ook kinderen met het syndroom van Down zijn allemaal verschillend. Elk kind is immers uniek. Pas als je ze leert kennen ontdek je dat dit ook super enthousiaste kinderen zijn. Op het festival wilden we dit mensen echt laten meemaken. Mensen denken vaak dat ‘dit soort kinderen’ het beste naar een speciale school kunnen gaan. Soms is dit ook de beste optie, maar lang niet altijd. Sommige kinderen kunnen ook prima, op hun eigen leerlijn, meekomen op een reguliere school. Zo is er bijvoorbeeld een school in Roden waar ook twee kinderen met downsyndroom naar toe gaan. Het maakt heel veel uit hoe een school daar in staat. Wanneer er niet gelijk beren op de weg worden gezien, maar juist wordt gedacht in hoe ze het gaan aanpakken, dan is er al heel veel mogelijk.’

Het festival werd ondersteund door onder andere Team050 en Downpoli Martini ziekenhuis, maar ook studenten van de Noorderpoort hebben zich ingezet om het festival goed te laten verlopen. Docent Linda Katerborg-Venema van Noorderpoort vertelt: ‘Mijn collega Frank Huiting, echtgenoot van Raisilyn, vertelde over dit geweldige initiatief. Wij werken als school wel vaker mee aan projecten van Health Hub Roden. Het leek ons erg leuk om met onze studenten ook een bijdrage te leveren. De studenten van de opleiding Service Medeweker Breed zijn druk bezig geweest met het parkeerbeleid, het uitdelen van programmaboekjes, het ontvangst, de versnaperingen en het koppelen van kinderen aan leden van Team050.’ Godfried: ‘We wilden de ouders de luxe bieden om rustig naar alle lezingen te luisteren en gesprekken te voeren. Daarom hebben we speciaal voor de kinderen vermaak geregeld. De leerlingen van Noorderpoort hebben ook hun werkstuk gepresenteerd aan wethouder Kirsten Ipema.’ Katerborg-Venema: ‘Bepaalde leerlingen van de opleiding Helpende zorg en welzijn hebben ook examenonderdelen kunnen uitvoeren op het festival. Een echte win-winsituatie.’

‘Ik zie de hele dag als een win-winsituatie,’ lacht Godfried. ‘Ook de professionals op de kennismarkt konden zowel hun kennis verschaffen aan de ouders, als producten verkopen. Het was gewoon een hele speciale dag. Er zijn ruim 100 mensen langs geweest die overal vandaan kwamen. Ik vond het vooral mooi om te zien hoe de kinderen in de belangstelling werden gezet tijdens de modeshow van Sprakle Special Wear. Ook de dansvoorstelling van Stichting Werkpodium Kraack was erg bijzonder. Dit werd verzorgd door jongvolwassenen met het syndroom van Down, zij waren geweldig leuk bezig op het podium. Dit kan erg motiverend werken voor jonge kinderen, hun ouders en hun broertjes en zusjes. We wilden ze echt meegeven dat ook deze kinderen alles kunnen worden wat ze willen. The sky’s the limit. Alleen moeten we ze wel de kans daarvoor bieden. Zo’n dansvoorstelling zou zomaar eens de aanleiding voor de nieuwe passie van je zoon of dochter kunnen zijn.’