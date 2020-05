Thea van der Laan introduceert het Bijenvolkje

Glimlach troef bij nieuw initiatief in Tolbert

TOLBERT – Tolbert krijgt haar eigen Bijenvolkje. De tuin van de CazemierBoerderij zal omgetoverd worden tot een plek waar kinderen met een glimlach kunnen leren over de wondere wereld van de bij. Initiator is de goedlachse Thea van der Laan, die al jaren met het idee rondliep. ‘Mijn hoogste doel is een glimlach’, zegt zij. ‘Maar uiteindelijk zou het mooi zijn als men ook wat over de bij leert.’

Eigenlijk begon het allemaal met een woordgrapje. Thea, die jaren in het onderwijs werkte, begon met het woord ‘dichtbij’. ‘Ik moest gelijk denken aan een bijtje dat kan dichten’, zegt zij. ‘Ik zag een bijtje voor me. Eentje met een brilletje op en een potlood achter zijn oor. Ik ben meteen gaan schetsen. En al gauw kwamen er vele ideeën, grapjes en gedachten in me op. Ik heb daarnaast iets met woorden. Het moet lekker klinken. Zo kreeg het hele idee meer vorm.’

Verkapte woordgrappen die worden gevangen in vrolijke beelden van bijen, zo kan het werk van Thea misschien wel het beste worden omschreven. Al haar woordgrapjes schreef ze op en vergezelde ze met een schets. ‘De bijen tekende ik expres wat ronder. Zo kregen ze een hoog schattigheidsgehalte. Het Bijenvolkje kwam steeds meer tot leven.’

Regelmatig verzon Thea weer nieuwe grapjes, soms tot vervelends aan toe. ‘Ik heb vier dochters. Ja, die werden wel eens moe van mijn grapjes’, lacht Thea. ‘Maar ik zie de grap direct. En dan maak ik hem. Ik wil een beetje vrolijkheid in de wereld brengen, juist nu. Mijn hoogste doel is een glimlach.’

Het Bijenvolkje beperkte zich tot op heden vooral tot Thea’s gedachten en schetsen. ‘Ieder jaar spookte weer door mijn hoofd dat ik hier iets mee zou moeten doen. Ik wilde het digitaal krijgen, maar vond niemand die het op mijn manier kon doen. Dus ieder jaar zei ik tegen mezelf: “volgend jaar weer een poging”. Totdat ik een grafisch ontwerper uit Leeuwarden tegenkwam, die mijn schetsen kon digitaliseren op de manier zoals ik het graag zou willen hebben. En toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.’

Thea liet haar schetsen op trespa platen bedrukken. In totaal zijn er elf platen bedrukt, die komen te hangen bij de CazemierBoerderij. ‘Het is een gift van mij aan de CazemierBoerderij’, zegt Thea. ‘De bedoeling is dat deze straks in de tuin van de CazemierBoerderij komen te hangen. Eigenlijk zouden we dat ergens dit voorjaar onthullen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Het is dus afwachten wanneer de platen er komen te hangen.’

Allereerst is het puur bedoeld om bezoekers een lach op hun gezicht te bezorgen. Maar Thea zou het mooi vinden als bezoekers van de CazemierBoerderij op deze manier meer te weten komen over de bij. ‘Je kunt wellicht nog een stukje educatie aanbieden’, zegt Thea. ‘De bijen hebben het lastig, ik maak me daar al langer zorgen om. Hoe mooi zou het zijn dat je op een leuke manier mensen meer kunt bijbrengen over deze bijzondere diertjes?’

Zelf is Thea inmiddels helemaal gek van bijen. ‘Het is een eigenwijs volkje. Dat maakt ze zo bijzonder. Daarnaast zijn het gewoon hele mooie beestjes. Vooral die dikke bijen.’

Thea hoopt vooral dat haar idee voor het Bijenvolkje aanslaat. ‘Als zzp’er zie ik altijd mogelijkheden. Ik zou het mooi vinden om ook elders het Bijenvolkje te introduceren.’ Wie hier meer over wil weten, kan contact opnemen via theavanderlaan@ziggo.nl.