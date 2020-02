Theatervoorstelling De Kinderkolonie brengt de wezen van het derde gesticht in Veenhuizen tot leven

VEENHUIZEN – Theatervoorstelling De Kinderkolonie in Veenhuizen gaat in juni 2020 reprise! Na 15 succesvolle en uitverkochte voorstellingen in 2019 is besloten om in juni 9 extra voorstellingen in te plannen.

De Kinderkolonie is een voorstelling van theatermaker Jos Spijkers gebaseerd op het gelijknamige boek van Wil Schackmann. Een voorstelling over een ambitieus project uit de 19e eeuw: het opvangen van duizenden weeskinderen uit heel Nederland in het Derde Gesticht van de kolonie Veenhuizen.

Jongeren en volwassen spelers spelen De Kinderkolonie bij Coco Maria in Veenhuizen, vlakbij de plek waar vroeger het Derde Gesticht stond. Door een stem te geven aan de wezen, worden de wezen van vlees en bloed met hun eigen angsten en verlangens. De voorstelling maakt pijnlijk duidelijk dat ondanks alle goede bedoelingen het project een mislukking werd waarbij de wezen aan het kortste eind trokken.

Zwarte handen en koude voeten

Dat is alles wat ik overhoud na een dag hard werken

U weet helemaal niks van hoe mijn leven was

Ja, uit de kinderkolonie. Een boek.

Of uit het Gevangenismuseum. Lekker met een kopje koffie en een Drentse krentenwegge.

U weet niets van wie ik ben. Helemaal niets.

Theatermaker Jos Spijkers maakte eerder de voorstellingen Uitschot en Koloniekak als locatievoorstellingen bij Coco Maria in Veenhuizen. Theater dat de geschiedenis invoelbaar maakt en tot de verbeelding spreekt.

Script en regie: Jos Spijkers (gebaseerd op het boek De Kinderkolonie van Wil Schackmann)

Muzikale begeleiding: Jason Staal.

Productie: Stichting ’t Zwerk.