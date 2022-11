Theatervoorstelling OranjeWoud: er zijn nog kaarten

LETTELBERT – OranjeWoud is een theatervoorstelling over de onmacht van een meisje wanneer haar ouders scheiden. Hoe je door te zwijgen en te schrijven jezelf probeert te blijven. Over een kind dat puber en volwassen wordt, op zoek naar het zorgeloze en vrije dat ze ooit is verloren. Het script is gebaseerd op teksten van Renske de Vries. Zij is opgegroeid

in Oranjewoud. Vanaf haar kindertijd schreef ze gedichten en verhalen. Als een spel met woorden en letters die voor haar hele werelden opriepen, die haar binnenste vertaalden en woorden gaven aan wie ze was. OranjeWoud is te zien in kleine theaters en huiskamers in de gemeente Westerkwartier, Groningen en Drenthe. Entree: 10.00 euro (contant) reserveren via mail renskedevries@home.nl. o.v.v. Voor en achternaam, aantal personen, telefoonnummer. Speeldata en locatie: 5 november 20.00 Rodenburg 1B Leek,6 november 15.00 Rodenburg 1B Leek, 18 november 20.00 Lettelberterdijk 1 Lettelbert

Script en regie: Jos Spijkers. Spel: Renske de Vries. Saxofoon: Ria Keijzer