‘Theatervoorstelling zorgt voor bewustwording jonge Mantelzorgers’

NOORDENVELD – ‘Soms zichtbaar, soms onzichtbaar, ook in de gemeente Noordenveld is 1 op de 4 kinderen een Jonge Mantelzorger. Daarom nodigen wij leerkrachten, trainers, bestuurders van verenigingen, vrijwilligers die met kinderen omgaan zoals bijvoorbeeld bij een spelweek, sportvereniging, kerk of bij scouting, uit om een theatervoorstelling op donderdag 28 november in de Winsinghhof in Roden te bezoeken. Dat is gratis en kan om 16.00 uur of om 19.00 uur. De voorstelling is van theatergroep Bint en toegespitst op het onderwerp Jonge Mantelzorgers.’ Aan het woord is Welzijn in Noordenveld medewerkster Kuneke Jansma (foto). Binnen die organisatie houdt zij zich bezig met Jonge mantelzorgers.



De Theatervoorstelling heet What If en geeft inzicht in hoe het is om Jonge Mantelzorger te zijn. Het is een dynamische jongerenvoorstelling die laat zien hoe het kan zijn als je al op jonge leeftijd voor een chronisch ziek familielid moet zorgen. De theatermakers beïnvloeden de beeldvorming en brengen bewust de dilemma’s en zorgen van kinderen en jongeren in beeld. Wat als jij je moeder te eten moet geven in plaats van andersom, wat als je na schooltijd niet kunt afspreken omdat je voor een gehandicapt broertje moet zorgen. Het zijn zomaar twee vragen die naar voren komen in de voorstelling.



Kuneke Jansma: ‘Vooral ook bewustwording zie ik als een belangrijk thema. Ik hoor nog veel te vaak om mij heen,’ nee joh, dat komt in onze school niet voor’. Het herkennen van signalen, het belang van erkenning van een Jonge Mantelzorger, het is heel belangrijk. Het is niet een ver van mijn bed show. Mantelzorgers zijn overal en dus ook in Noordenveld. Wanneer de directe omgeving, zoals school, sportvereniging en dergelijke, zich bewust wordt van wat zo’n thuissituatie kan doen met een kind, dan kan dat een wereld van verschil maken voor dat kind. Een simpel ‘hoe is het met je?’ kan al een enorme opluchting te weeg brengen bij het kind. Bovendien zal dat ook een positieve weerslag hebben in een klas of op een club. Er mogen zijn als kind, ook als het even niet goed gaat, is wat iedereen zou mogen voelen.’

De voorstelling is gratis te bezoeken. Vanwege de beschikbare plaatsen is aanmelden wel van belang. Dat kan op aanmelden@stwin.nl of even bellen met WiN 0503176500. Een ieder kan dan ook zijn voorkeur doorgeven voor de middag of avondvoorstelling. De theatervoorstelling duurt anderhalf uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.