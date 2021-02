‘Thee bij de pizza is ook lekker’

Dry January maakt je bewust van alcoholgebruik

NOORDENVELD – Als De Krant deze dinsdag uitkomt zit de maand januari erop. Sinds enige jaren is er een overheidscampagne gaande waarin deze maand bekend staat als Dry January. Van oorsprong een Brits initiatief. Een maand waarin deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld proberen geen alcohol te drinken. Enkele medewerkers van Welzijn in Noordenveld hebben meegedaan. Directeur Arthur Hilberdink (foto) voorop. Het balletje werd opgegooid door sportcoach Wouter Meertens en opgepikt door Denise de Vette van het jongerenwerk in Roden. Zij stimuleerden nog enkele andere collega’s en gezamenlijk werd besloten de gehele maand geen alcohol te drinken en ervaringen te delen via de Facebookpagina van WiN.

‘’Als welzijnsinstelling willen we uitdragen dat we midden in de samenleving staan. We hebben dit met elkaar gedaan en iedereen die meedeed is erin geslaagd om deze maand geen alcohol te drinken. Zo geven we het goede voorbeeld en hebben we tevens uitgeprobeerd of we dit in 2022 groter kunnen maken. Volgens ons kunnen we deze actie volgend jaar gemeentelijk uitzetten. Het zou mooi zijn partners te vinden die mee willen doen en samen te streven naar bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik. Gemeentelijk zie ik een duidelijke relatie met de Gezondheidsnota,’ laat Arthur Hilberdink weten.

Dat een maand geen alcohol drinken voordelen oplevert is nagenoeg bekend. Alcohol tast organen aan en kan allerlei ziektes veroorzaken. Daarnaast levert alcohol stress op en je kan van veel alcoholgebruik depressief worden. Onderzoek van het Trimbos Instituut maakt duidelijk dat niet drinkers in het voordeel zijn. Globaal genomen komen vijf voordelen naar voren. Je slaapt beter, je valt af, je humeur krijgt een positieve boost, je doorzettingsvermogen verbetert en het is beter voor je huid. Daarbij is er ook een duidelijk zesde voordeel. Je bespaart geld.

Denise de Vette als jongeren- en buurtwerker en Hennie Verbeek-de Jong als buurtwerker en mantelzorgmedewerker (foto-inzetje) zijn twee medewerkers van WiN die mee hebben gedaan met Dry January. ‘Het gebruik van alcohol is meer en meer een gewoon gebruik geworden. Vooral in de decembermaand is het feestje op feestje. Het is goed om dan voor een periode even de alcohol in de koelkast te zetten. Al onze collega’s drinken al wel met mate, maar toch is goed om even stil te staan bij je alcoholgebruik. We zien dat niet alleen bij volwassenen en ouderen, ook de jeugd laat zich niet onbetuigd. Het hoort erbij en als je niet een biertje drinkt ben je al snel een buitenbeentje. Om dat te doorbreken helpt een maand als deze. We zien zeker positieve effecten,’ laten beiden weten. Sportcoach Wouter Meertens: ‘Ik zie deze maand als een mooie start om er de rest van het jaar bewust mee bezig te zijn. Ik kan prima zonder en drink ik net zo graag een glas water.’ Cultuurcoach Jisca van Son: ‘Even een wijntje op de vrijdag is al snel een ‘normale’ gewoonte geworden en dat wil ik onderbreken. Ik drink dan een vervangend drankje met een citroentje en een rietje. Net zo lekker.’ Buurtwerker Jaïr Tanasale: ‘Door Dry januari ben ik erachter gekomen dat ook ik soms gedachteloos alcohol nuttig en dat thee bij de pizza ook heel lekker is. Ik vind de actie geslaagd.’

Wie last heeft van zijn of haar alcoholgebruik kan het beste contact opnemen met hulpverleningsinstanties. Een gesprek met de huisarts is een goede optie. Bij Welzijn in Noordenveld zijn ook maatschappelijk werkers in dienst. Wie eens wil praten over zijn of haar alcoholgebruik kan contact opnemen met deze WiN medewerkers. Dat kan op telefoonnummer 050 3176500. Landelijk kan er bijvoorbeeld contact op worden genomen met Solutions Verslavingszorg anoniem 033 2048550.