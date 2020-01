RODEN – Thom Dijk uit Roden is de allereerste 2020 baby van Noordenveld! De kleine spruit kwam op 2 januari om 16:14 ter wereld in het Martini Ziekenhuis in Groningen. De zoon van Eveline en Freerk Jan Dijk deed er vier uurtjes over, een supersnelle bevalling dus! De kleine man maakt het zo goed, dat –ie ’s avonds gezellig met paps en mams naar huis mocht. Finn van drie is apetrots op zijn kleine babybroertje.