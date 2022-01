Thomas Denie, de rijzende ster van Nederland, deelt pokertafel met de top

Door de week is Thomas Denie medewerker van Holland Casino Enschede maar ook daarbuiten heeft hij een grote passie voor casinospelen. Als enige Nederlander plaatste hij zich voor de finale van de World Series of Poker Europe Main Event. In het Tsjechische Rozvadov mocht hij zich meten met andere topspelers. Denie is niet de enige Nederlander die succes boekt aan de pokertafel. Ook Brian Kamphorst behaalde een verdienstelijke negende plaats. De populariteit van poker is hard gegroeid, zeker sinds de opkomst van de online casino’s en de hype lijkt niet onmiddellijk te gaan liggen.

Meer dan zomaar een spelletje

Al sinds de organisatie van de WSOP erin slaagde grote sponsors aan te trekken en de media in de late jaren 70 meer en meer verslag uitbrachten van het toernooi, is poker veel meer geworden dan zomaar een casinospel. Die populariteit is nog een stuk gegroeid bij het ontstaan van de online casino’s. Vanaf toen kon iedereen op elk moment toegang hebben tot de pokertafel. Meer en meer spelers verdiepten zich in het spel en de prijzenpotten groeiden. De beste pokerspelers krijgen vaak meer aanzien dan topatleten. Sommigen vinden dan ook dat poker moet beschouwd worden als een sport. Wie de beste wil zijn, moet immers ook heel veel oefenen en deelnemen aan toernooien.

Oranje boven, ook aan de pokertafel?

Ook in Nederland hebben we flink wat pokertalent. Denk maar aan Marcel Lüske, bijgenaamd de Flying Dutchman en een beroemdheid in Las Vegas. De man heeft in zijn carrière ruim 4,3 miljoen dollar winst gemaakt. Een smet op zijn carrière: hij slaagde er nooit in een WSOP bracelet te winnen. Dat lukte Rob Hollink wel. Dan moet je weten dat hij zijn carrière begon toen hij voor de grap deelnam aan een toernooi en dat won. Ondertussen heeft dat grapje hem al 3,3 miljoen dollar won. En nu mocht opkomend talent Thomas Denie dus aanschuiven aan de finaletafel van de WSOP 2021. Winnen deed hij niet, hij behaalde een zevende plaats, net als die andere Nederlander Michiel Brummelhuis in 2013. Het leverde Denie 163.434 euro op. En dan is er nog Brian Kamphorst, een echte cashgamer, die niet zo vaak meedoet aan toernooien. Maar nu dus wel en daar zal hij geen spijt van hebben. Als negende mocht hij 97.260 euro in ontvangst nemen.

Pokertoernooien in 2022

2022 moest starten met de landelijke finale van het eerste Poker Series Online Seizoen in het Van der Valk Hotel in Sassenheim. Helaas is de finale van het eerste Online Seizoen, die gepland was op zaterdag 8 januari, geannuleerd. Ook de Live voorronde van Seizoen 6 de dag nadien, gaat omwille van de coronamaatregelen niet door. Wil je graag een live pokertoernooi bijwonen of eraan deelnemen dan is het waarschijnlijk veiliger om je voor te bereiden op het Europees poker toernooi dat ook al uitgesteld werd en nu vastligt van 5-16 maart in Praag. Ook in Sotsji is er een EPT, van 18-27 maart.