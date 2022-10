Tienus Roede de ‘Jeu de Boulesman van Villa Nova

RODEN – Daar waar in Roden voorheen sportcomplex De Noordenveldhal stond, staan nu een viertal appartementengebouwen. Villa Nova, zo heet het wooncomplex, gelegen nabij de Jasmijnstede en hotel Langewold. In 1 van die woningen woont Tienus Roede. Afgelopen week blies hij 91 kaarsjes uit en vierde zijn verjaardag samen met zijn Jeu de Boules maatjes. Er was gebak en er waren volop felicitaties.

‘Zolang het droog is spelen we op de twee banen bij de Jasmijnstede en als het regent dan gaan we naar gebouw Vasalis aan de Touwslager. Ik denk dat de banen tegenover mijn huis er nu 20 jaar liggen. Ooit mocht ik met wethouder Oeds Keizer de eerste bal werpen om de opening van de baan op te luisteren. Dat was een mooi feest. Burgemeester van der Laan was er toen ook bij. In het begin hadden we soms wel 30 man te spelen. Toen hebben we ook een tweede baan kunnen aanleggen. Dat hebben we zelf gedaan. Allemaal vrijwilligerswerk. De eerste baan kregen we van Woonborg en de gemeente. Nu hebben we precies 16 deelnemers en dan kun je goed met twee banen uit de voeten. We spelen niet om prijzen of doen aan competitie. Als de middag voorbij is draaien we ons om en zijn we alles vergeten. Een volgende keer wordt het weer gewoon maandagmiddag en dan gaan we om 14.00 uur weer los.’

Tienus Roede kent een arbeidsverleden als spuiter op een metaalbedrijf. Eerst in Roden en later verhuisde het bedrijf naar Groningen. Op zijn 59ste kon hij met de VUT. ‘Geen dag spijt van gehad en ik geniet nog steeds van iedere dag. Ik ben ook vrijwilliger in Vredewold in Leek en schenk daar koffie. Ook zing ik wekelijks mee met De Vrolijke Noot in De Dobbe. En kijk, hier in de hal van Villa Nova heb ik foto’s opgehangen van de huidige appartementen en een oude foto van de Noordenveldhal. Die is in 1996 afgebroken en toen zijn deze appartementen gebouwd. Ik ben altijd een Rodenaar geweest. Geboren op de heidevelden waar nu verzorgingstehuis De Hullen is en later 40 jaar aan de Groningerstraat en nu alweer meer dan 20 jaar in Villa Nova.’

Al die jaren is Tienus Roede verbonden gebleven aan Jeu de Boules. ‘Je komt achter de geraniums te zitten als je niks om handen hebt,’ vertelt hij. ‘Ik ben niet onmisbaar, maar doe wel veel in de organisatie. Als het mooie weer er na de winter aan komt bel ik iedereen op. We gaan weer los op de buitenbaan,’ roep ik dan. Ik zet koffie en heb kopjes, melk en suiker klaarstaan. Als we in Vasalis zijn heb ik de fietstassen vol. Thuis drinken we bij mij op het terras koffie. Ik heb een emmer water bij de deur staan om de handen te wassen. Makkelijk zat, handdoek erbij en klaar. Tegenwoordig drinken we ook de koffie wel in de ontmoetingsruimte van de Jasmijnstede. Daar ben ik best blij mee. Dat geeft minder gedoe thuis. Welzijn in Noordenveld heeft ons daarbij geholpen, zij ondersteunen ons ook als club.’