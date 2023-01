Tiga-dames scoren podiumplaatsen op eerste wedstrijd van het seizoen

LEEK – Zaterdag beleefden Amber Bergsma, Moniek Meulenbelt en Mirthe Ybema van Tiga in Leek hun eerste wedstrijd van het seizoen in niveau G. Als team hadden ze helaas maar 3 leden in plaats van 5 en dit terwijl er 3 scores tellen van het team. Amber begon haar wedstrijd met een erg stabiele en nette brug, balk en vloer. Dat leverde haar een mooie derde plaats op. Moniek begon haar wedstrijd goed op brug, helaas moest ze op balk het toestel vroegtijdig verlaten. Door een stabiele en sterke vloer en sprong heeft ze een mooie 2e plaats behaald. Mirthe begon erg sterk op brug met een goede score, helaas gingen balk en vloer iets minder. Gelukkig wist ze de 5e plaats te behouden door een sterke sprong te laten zien.