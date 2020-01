ENUMATIL – Het is een goed gebruik op de kerstavond. In de kerk van Enumatil wordt een kerstnachtdienst gehouden, waarbij kerkgangers – jong en oud – stil staan bij de kerstgedachte. Een stukje bezinning, zo vlak voor de kerstdagen. Een tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. De dienst gaat gepaard met zang en een groot saamhorigheidsgevoel. In Enumatil is dat gevoel nog steeds erg aanwezig, waardoor ook de kerstnachtdienst van 2019 een succes mag worden genoemd.