Tijdelijk een Medisch Centrum in Bunne geopend

BUNNE – Toneelvereniging ’t Ontluikend Bloempje in Bunne speelt Hulp op de eerste hulp. De plaatselijke melkfabriek wordt hiervoor omgetoverd tot Medisch Centrum Bunne, waar zich hilarische taferelen afspelen. Dokter Hogebaum is een oude dokter die nogal vergeetachtig en verstrooid is. Hij gaat er mee stoppen, maar moet eerst nog even zijn opvolger inwerken. Dan komt Joop Kleiduif van het uitzendbureau langs om de vacature van schoonmaker te vervullen, alleen ziet Dokter Hogebaum hem per ongeluk voor zijn opvolger aan. Dit leidt tot bizarre en komische situaties. Waar blijft de echte dokter en wat te doen met alle patiënten? Meer informatie is te vinden op www.facebook.com/ontluikendbloempje.