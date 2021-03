Tijdelijk parkeren met parkeerschijf in Roden

RODEN – Het centrum van Roden komt er binnenkort helemaal anders uit te zien. Vanaf dit voorjaar staat er van alles te gebeuren. De Kanaalstraat en het Julianaplein worden in het kader van het HOV-plan aangepakt en supermarkt Jumbo neemt wegens een grondige verbouwing tijdelijk intrek in het voormalige pand van Miller en Monroe aan de Albertsbaan. Ook is het pand van de Rabobank inmiddels op de schop, dat wordt verbouwd tot appartementencomplex, waardoor de parkeerdruk op de Albertsbaan verder zal toenemen. Daarom wordt er in delen van het centrum tijdelijk een blauwe zone ingevoerd.

Het plan ligt er nu om een tijdelijke parkeerschijfzone in te voeren in het centrum. Deze geldt voor de periode dat de Jumbo is gevestigd aan de Albertsbaan. Het huidige parkeerterrein bij de Jumbo heeft plek voor veel meer auto’s dan de parkeerplaats aan de Albertsbaan, waar nu al regelmatig parkeerdruk ontstaat. Vooral op de vrijdag, de dag van de warenmarkt, en op zaterdag is er amper een plekje te vinden. De blauwe zone moet er voor zorgen dat er ruimte beschikbaar blijft voor winkelend publiek. In de zone mag je met een blauwe schijf gedurende een korte periode parkeren. Voorlopig zijn de betrokken partijen nog in gesprek over de parkeerduur.

Voorzitter van de Zakenkring Johan Hummel is erg betrokken in deze zaak en reageert: “Ons beleid richt zich volledig op vrij parkeren in het dorp in stand te houden. We kunnen dus ook niet vaak genoeg benadrukken dat het om een tijdelijke beslissing moet gaan,” zegt Johan. “We hopen te kunnen realiseren dat de parkeerduur drie uur wordt. De gemeente zet voorlopig in op twee uur, maar dit vinden wij net te kort. Dat uurtje langer geeft de winkelier toch even nét iets meer tijd en ruimte”, gaat hij verder.

We gaan een enquête versturen naar onze leden. Op deze manier willen we inzichtelijk krijgen wat de meningen zijn. Tijdens de ledenvergadering gaan we deze uitkomsten bespreken, daarna zullen wij met een definitief voorstel komen”, sluit Johan af. Aan het eind van deze parkeerperiode wordt de situatie door de betrokken partijen geëvalueerd en de uitkomsten besproken.