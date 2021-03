Tijdelijke Jumbo wordt volwaardige supermarkt

RODEN – De Jumbo supermarkt aan de Heerestraat in Roden gaat volledig op de schop. De super zal omgeturnd worden tot een geheel vernieuwde supermarkt met ruim opgezette gangpaden, meest actuele versafdelingen, onze welbekende ambachtelijk geproduceerde producten en de allernieuwste trends op het gebied van foodexperience. Verder wordt de winkeloppervlakte bijna met de helft vergroot. Op zaterdag 17 april is de supermarkt voor het laatst open. Op woensdag 21 april gaat de tijdelijke Jumbo aan de Albertsbaan open. De nieuwe Jumbo moet medio oktober voor heropening klaar zijn.

De tijdelijke supermarkt aan de Albertsbaan is een bewuste keuze, begint ondernemer Jan Jansema. ‘Door tijdelijk op een andere locatie te zitten ondervinden klanten geen last van de verbouwing. Bovendien is de winkeloppervlakte aan de Albertsbaan bijna de helft groter dan wanneer we hier zouden blijven. We zijn dus blij met deze mogelijkheid. Anders hadden we de kassa’s vier keer moeten verplaatsen tijdens de bouwperiode. Dat werkt niet. Die overlast kunnen we onze Jumbo klanten en ons winkelteam niet aan doen. Nu kunnen we onze klanten een volwaardige supermarkt bieden, compleet met zelfscan en zelf betaal kassa’s. Dat is een nieuwtje! Verder nieuw is het Hema non-food assortiment. Verder bieden we daar natuurlijk alles wat Jumbo momenteel in huis heeft, zegt Jansema die de Jumbo organisatie, de gemeente en de Roder Zakenkring dankbaar is voor deze verhuismogelijkheid en de daarmee gepaarde blauwe zone parkeerproef. ‘Tijdens ons verblijf op de Albertsbaan geldt de blauwe zone en kunnen klanten parkeren met een parkeerschijf. Daarmee hopen we dat de parkeerdruk zoveel mogelijk beperkt blijft.’ Op zaterdag 17 april sluit Jumbo Heerestraat om 16:00 uur. De Jumbo organisatie gaat de winkel aan de Albertsbaan in 14 dagen tijd volledig verkoopklaar maken. Met drie vrachtwagens pendelen we met ons hele team zaterdagavond en zondag alle producten heen en weer om de zaak weer volledig in te richten.’