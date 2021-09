‘Tijdens een atelierroute laat je als kunstenaar meer zien van jezelf dan bij een gewone expositie’

Ontdek kunst bij de bron tijdens Verkuno Open AtelierRoute Noordenveld

NOORDENVELD – ‘We zijn zo blij dat we na twee jaar eindelijk weer mogen,’ verzucht glaskunstenares Linda van Huffelen in haar atelier in Norg. Samen met Rianne Kooijman uit Peize is Van Huffelen één van de organisatoren van de 33e Open Atelierroute Noordenveld. Normaliter vindt die altijd plaats in het moederdagweekend in mei, maar na anderhalf jaar coronamaatregelen is nu gekozen voor september. In het weekend van 11 en 12 september exposeren 27 kunstenaars op 16 locaties hun werk en kunnen geïnteresseerden kunst bij de bron ontdekken in de ateliers.

Alles was vorig jaar al in gereedheid gebracht voor de Open Atelierroute in mei 2020, toen de inmiddels welbekende pandemie roet in het eten gooide. Subsidie was aangevraagd en de programmaboekjes waren gedrukt. ‘Wilhelmina Zoutewelle maakt voor iedere locatie een speciaal kunstwerk van de boekjes van vorig jaar die niet zijn gebruikt,’ vertelt Van Huffelen. ‘Dat is ook heel leuk. Dit jaar hebben we ook meer muziek dan andere jaren,’ vervolgt zij. ‘We konden de subsidie van vorig jaar meenemen, waardoor dat mogelijk was.’ Volgens Kooijman is het belangrijk niet alleen kunstenaars, maar ook musici te steunen: ‘De cultuur moet elkaar onderling helpen. Ook musici hebben het nu moeilijk.’ Daarom kunnen bezoekers dit jaar op zaterdag en zondag op vier verschillende locaties in Norg, Roden en Peize genieten van muziek en dichtkunst van Klezmer & Co, Nesje Duo, Johan de Goede, Harry Dijkstra, Joost de Boer en Lyke Nota en Duo Oriënt.

Kooijman is al vanaf het begin van de Open Atelierroute, 33 jaar geleden, betrokken bij de organisatie ervan. ‘Ze zal het zelf niet snel zeggen, maar Rianne is de aanjager en regelt alles,’ zegt Van Huffelen. ‘Ik wil gewoon graag dat het goed gaat,’ geeft Kooijman aan. ‘Nu moesten we alles met een klein groepje doen van vier à vijf mensen, want door corona konden we niet met veel mensen bijeenkomen. Veel deden we ook per telefoon en e-mail.’ Ook begon de organisatie van de atelierroute dit jaar later dan normaal, vult Van Huffelen aan. ‘We begonnen per 1 juli ongeveer. Het is snel gegaan.’

Ondanks de korte voorbereidingstijd is het goed gelukt om ook dit jaar een mooie atelierroute samen te stellen met 16 locaties in Norg, Roden, Roderwolde en Peize, waar 27 kunstenaars hun werk tonen. Er zijn zes gasten van buiten de gemeente en negentien kunstenaars uit Noordenveld. Zij tonen werken in hout, brons, papier, gemengde techniek, glas, fotografie, aquarel, olieverf, acryl, etsen en keramiek. Kortom, er is voor iedere kunstliefhebber iets wils te ontdekken. ‘Op de website www.OpenAtelierRouteNoordenveld.nl zijn de verschillende kunstenaars en disciplines ook goed te bekijken,’ geeft Kooijman aan. ‘Ook is het mogelijk om de route daar digitaal te volgen.’

Op zaterdag 11 september wordt de route om 10.30 uur geopend door Cees Boon, op het kunsterf aan de Brinkstraat 1 in Norg. Hier is dan ook Jiddische muziek te horen van Klezmer & Co. De kunstenaars die op het Kunsterf werken zijn Jessica Lelieveld en Wilma Wassing, die samen de indrukwekkende installatie ‘Krachtige stilte’ maakten. Naast dit werk maakt Wilma Wassing ook energieke paarden, stieren en boten en vrij werk waarin zij hout, keramiek en metalen combineert. Op het Kunsterf in Norg zijn daarnaast landschappelijke schilderijen van Joke Klaveringa en Agnes van Eupen te zien.

De titel van de kunstroute is dit jaar ‘Kunst bij de bron’, wat verwijst naar het atelier als bron van inspiratie en het ontstaan van de kunstwerken. ‘Je komt bij de kunstenaars in het atelier,’ zegt Van Huffelen. ‘Dichterbij kun je niet komen.’ Volgens Kooijman is een expositie in een atelier ook heel anders dan een tentoonstelling in een andere ruimte: ‘De kunstenaar is op zijn of haar eigen terrein en kan hier veel meer vertellen over de achtergrond en bedoeling van het werk. Het atelier voelt als een thuis, het is de bron van alles.’

Van Huffelen vindt het prettig om tijdens de Open Atelierroute mensen te kunnen ontvangen in haar atelier. ‘Normaal werk je hier alleen, het is fijn om nu te kunnen vertellen over je werk.’ Kooijman beaamt dat: ‘De Open Atelierroute is echt een feestje. Je werkt naar een hoogtepunt toe als organisatie. Het is zo prettig om iets af te hebben, dat mensen komen kijken en dat ze er blij van worden. We krijgen altijd veel complimenten. Tijdens een atelierroute laat je als kunstenaar meer zien van jezelf dan bij een gewone expositie. Het is persoonlijker en daardoor is het leuker.’

Van Huffelen vindt de reacties van het publiek ook leuk om te horen. ‘Mensen hebben soms hele verhalen bij de werken, die soms helemaal niet kloppen,’ lacht ze. Zo hoorde ze eens iemand zeggen tijdens een tentoonstelling dat haar werk van een boom was geïnspireerd op de natuur. ‘Daar klopte niets van. Het was geïnspireerd op een parabel en bedoeld als een symbool voor onze omgang met sociale media.’

Hoeveel publiek zij kunnen verwachten, durven Kooijman en Van Huffelen niet te zeggen. ‘Het laat zich moeilijk inschatten,’ aldus Van Huffelen. ‘Niet iedereen bezoekt alle ateliers. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld niets met aquarel of gaan alleen naar viltkunst.’ Kooijman schat dat in een normaal weekend ongeveer 700 mensen op de been komen. ‘We hopen nu tussen de 500 en 1000 mensen te trekken. Ook voor fietsers is het erg leuk om langs de ateliers te gaan, dan is het in twee dagen te doen.’

De deelnemende ateliers zijn vooraf al te herkennen aan de buitenposter, die kunstenaars dit jaar voor het eerst kunnen ophangen om al eerder aan te geven dat de Open Atelierroute eraan komt. Programmaboekjes met beschrijving van de route zijn tijdens het weekend gratis te verkrijgen bij ieder atelier, die dan herkenbaar zijn aan de gele banier, en vooraf ook bij bibliotheken, boekhandels, VVV’s en diverse winkels. Meer informatie is te vinden op www.OpenAtelierRoutenNoordenveld.nl.