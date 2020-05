Tijmen Hofstra Clubkampioen én Snelschaakkampioen 2020

LEEK – De twintigjarige Tijmen Hofstra uit De Wilp, is zowel Clubkampioen 2019-2020 als Snelschaakkampioen 2020 van de schaakclub Leek geworden. Uniek is dat Tijmen ook al het Rapidschaakkampioenschap in dit seizoen wist te winnen. Voor het clubkampioenschap tellen de gespeelde interne partijen waarbij het normale langere tempo geldt van ongeveer anderhalf uur per persoon. Bij het rapidschaken is de bedenktijd 20 minuten per persoon per partij. Bij het snelschaken hebben de deelnemers slechts 3 minuten, plus 2 seconden per zet er bij. In alle drie disciplines toonde Tijmen aan de beste te zijn. Waar hij in het verleden zeer goede en te overhaaste partijen afwisselde, zijn de schaakprestaties nu regelmatiger en van hoge kwaliteit.

Tijmen Hofstra is als Clubkampioen de opvolger van Pieter Doller. De competitie wordt dit seizoen niet meer uitgespeeld en het bestuur heeft besloten om toch prijzen uit te reiken aan de eerste drie schakers. Na 23 van de 28 ronden in de interne competitie zijn de verschillen bovenin zodanig dat het eerlijker is om wel, dan om geen clubkampioen te benoemen. Tijmen Hofstra heeft een flinke voorsprong op de nummer 2, Pieter Doller. Pieter heeft een ruime voorsprong op Issa Albadeen, en Issa heeft behoorlijk meer punten dan de nummer 4, Frans Huisman. In theorie zou de eindstand nog anders kunnen worden, maar de schakers hebben dit seizoen al meerdere partijen tegen elkaar gespeeld. De schaakclub Leek is één van de weinige (of de enige) clubs binnen de NOSBO die de beslissing over het kampioenschap heeft durven nemen. Ook bij andere sporten worden nauwelijks clubkampioenen uitgeroepen.

Het Snelschaakkampioenschap 2020 is online via www.chess.com gehouden op vrijdag 8 mei 2020. De leden van de schaakclubs Leek en Roden konden zich aanmelden bij de SV Leek, dat met toestemming van de KNSB eigen onlinetoernooien kan organiseren. Tijmen wist al zijn partijen te winnen, waarbij de belangrijkste zege die op Erwin Heijnen was. Erwin eindigde met één punt minder op de tweede plaats. Gedeeld derde werden Issa Albadeen, Tobias van Essen, Pieter Doller en Frans Huisman. Het schaakseizoen 2019-2020 voor de senioren zit er daarmee op. Voor de jeugdschakers volgt nog een online-snelschaakkampioenschap. Het nieuwe schaakseizoen start op vrijdag 4 september 2020 met de eerste ronde van de interne competitie. Belangstellenden zijn welkom om dan in De Balkhoeve een partij mee te schaken.