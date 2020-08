Tim van Rijthoven wint REO StaanArbo NRT****

RODEN – Het REO StaanArbo NRT toernooi was ook dit jaar weer een doorslaand succes. Doordat het toernooi vier sterren heeft bij de heren en drie bij de dames, kwam de Nederlandse top wederom naar Roden. De gehele week was de parkeerplaats bij het tennispark te klein voor de grote toestroom aan bezoekers. Zij hadden zich op het sportpark aan de coronaregels te houden, die de gehele week keurig werden nageleefd.

Op de verschillende velden was tennis van topniveau te zien. Zo waren de gebroeders Jans (Sander en Jarno) van de partij. Zij haalden de finale van het dubbelspel, maar gingen daarin ten onder tegen Sander Arends en David Pel. Niels Visker maakte indruk in Roden, maar strandde in de halve finale van het enkelspel. Hij verloor van Tallon Griekspoor, de nummer drie van Nederland. Griekspoor legde het in de finale uiteindelijk af tegen Tim van Rijthoven, een goede bekende van Griekspoor. Met tweemaal 6-4 kroonde Van Rijthoven zich tot de terechte winnaar van het toernooi.

Jasmijn Gimbrère won bij de dames. De uit Niebert afkomstige tennisster, slechts 19 jaar oud, won de finale op overtuigende wijze. Daarmee werd de ‘local hero’ de verdiende winnares bij de dames en maakt ze haar titel als ‘toptalent’ meer dan waar.

De organisatie van het toernooi kijkt terug op een zeer geslaagde achttiende editie.