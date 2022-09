Tina van der Veen in de ban van Glitter & Glamour Bingo

RODEN – Wie bestuurslid Tina van der Veen van de Jaarbeurs spreekt krijgt vol enthousiasme alles te horen over de komende Glitter & Glamour Bingo. Op zondagmiddag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur is het zover. Dan wordt deze spetterende bingo voor de tweede maal georganiseerd. ‘Echt fantastisch, een waar feest. Onder leiding van Wim Franke, bekend van Gooise Vrouwen en met zijn artiestennaam Wimpie de Gooise Ballen Koning, wordt menig Glitter & Glamour Bingo een groot succes. Hij doet dit heel leuk en is mega enthousiast. Je moet niet raar opkijken als we opeens in polonaise door de zaal lopen, meezingen met liedjes of gezellig inhaken. Drie uur lang duurt de bingo en er zijn ook nog eens fantastische mooie prijzen te winnen. Wie een indruk wil krijgen moet vooral ook onze eigen Facebook-pagina bekijken en geef je op, want dit wordt een geweldige mooie middag. We hebben tussendoor ook grappen en grollen en iedereen maakt kans om te winnen.’

Tina van der Veen is binnen het bestuur van de beurs verantwoordelijk voor facilitaire zaken. ‘Dat is allemaal niet zo spannend om te vertellen,’ zegt ze. ‘Ik zorg voor goede contacten met het schoonmaakbedrijf en zorg ervoor dat na de avond de zalen er weer spik en span uitzien voor de volgende activiteit. Als ik ’s morgens rondloop in de tenten dan zie ik één grote berg rommel. Alles bezaaid met plastic bekers en wat al niet meer. Dat moet worden opgeruimd en worden afgevoerd. Zo simpel is het. Ik wil zelf ook dat het netjes blijft. Dat is voor iedereen wel zo veilig.’

De geboren Groningse woonde met haar ouders in de enige stadsboerderij in Groningen. ‘Aan de rand van het Noorderplantsoen hadden we land rondom de huidige wijken en Zernike. In 1994 zijn we naar Roden verhuisd. Via vrienden van ons ben ik in het bestuur van de Jaarbeurs terecht gekomen. Vanaf 2005 zat ik al eens enkele jaren in het bestuur. In 2018 ben ik opnieuw toegetreden. Ik doe deels facilitair en deels amusement. Ik kan dit ook goed combineren met mijn werk bij De Fiets aan de Heerenstraat.’

De Glitter & Glamour Bingo is ooit via haar dochter Kim geïntroduceerd in het bestuur. ‘Zij heeft bedacht dat dit een mooie activiteit voor ons zou zijn. Zij was hier erg enthousiast over. We hebben het toen met z’n allen op poten gezet en dan is het mooi dat het zo’n succes is geworden. Ook Kim helpt nog altijd mee.’ Er worden 5 ronden gespeeld met in elke ronde een drietal mooie prijzen. Prijzen ook die er best mogen zijn. Digitaal inschrijven kan, maar ter plekke kan ook, al is dan de inschrijving iets duurder. Wie meedoet kan in de zaal ook meerdere bingokaarten kopen. ‘Ik merk altijd dat het erg spannend is om mee te doen. Dat kan ik aan de gezichten van de deelnemers aflezen.’