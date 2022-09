Tips om geld te besparen

Door inflatie lopen de prijzen tegenwoordig hoog op. Alles wordt duurder, dus je kunt je hier maar beter op voorbereiden. Wanneer je bijvoorbeeld een duurdere aankoop wilt doen of hebt gedaan, kan het handig zijn om te besparen op je maandelijkse lasten. Alleen hoe doe je dit nu het beste? Hieronder lees je meerdere tips die je kunnen helpen om wat meer geld te besparen!

Tip 1: Verminder gas-, water- en lichtverbruik

Je verbruikt dagelijks gas, water en licht. Hierbij kun je denken aan het opwarmen van je eten, het doen van de afwas of in de avond kunnen zien door middel van je verlichting. Hierbij kunnen de kosten hoog oplopen, maar kun je dit ook voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het zetten van een wekker tijdens het douchen. Onopgemerkt sta je langer onder de douche dan nodig is, dus is het door middel van een wekker een goede manier om deze tijd te verminderen. Ook kun je de verlichting pas gebruiken wanneer dit echt nodig is en kun je het draaien van bijvoorbeeld de wasmachine en vaatwasser uitstellen totdat deze echt helemaal vol zitten. Al snel zul je merken dat je de kosten verminderen en je geld bespaart.

Tip 2: Lening oversluiten

Het kan natuurlijk zo zijn geweest dat je ergens een lening hebt afgesloten. Dit was op dat moment erg fijn, want daardoor kon je een bepaalde aankoop doen, maar hierbij moet je ook de nodige kosten terug betalen. Om geld te kunnen besparen kun je je huidige lening oversluiten. Hierdoor maak je de looptijd korter. Je betaalt dan over een minder lange periode rente en je lost de lening dus sneller af. Hierbij moet je dus nog wel enige kosten betalen, maar hoef je al snel niet meer om te kijken naar het afbetalen van je lening, waardoor je uiteindelijk ook weer geld overhoudt.

Tip 3: Kijk je abonnementen en verzekeringen na

Je zit nu eenmaal vast aan bepaalde maandelijkse kosten. Hierbij kun je denken aan een zorgverzekering, maar daarnaast ook je telefoonabonnement. Belangrijk is om na te gaan of je hierbij geld kunt besparen. Wellicht kun je de nodige abonnementen opzeggen of zie je een beter aanbod, waardoor je minder geld hoeft te betalen. Door hier een beter overzicht van te krijgen, weet je wat je maandelijks kwijt bent aan verzekeringen en abonnementen en voorkom je mogelijke extra kosten.

Tip 4: Doe slim boodschappen

Ook heb je nu eenmaal boodschappen nodig. Door middel van boodschappen kun je jezelf voorzien van de nodige drank en etenswaren. Hoewel je de boodschappen dus nodig hebt, is het wel verstandig hier goed naar te kijken. Je wilt voorkomen dat je bijvoorbeeld veel geld kwijt bent voor producten die je niet per se nodig hebt of die ook goedkoper te krijgen zijn. Onderzoek bijvoorbeeld mogelijke acties. Hierop kun je al veel geld besparen, maar daarnaast heb je ook veel huismerkproducten die al een stuk goedkoper zijn. Ook kun je goedkoper boodschappen doen op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het halen van groente en fruit op de markt. Dit is vaak een stuk verser en daarnaast goedkoper. Let hier vooral op en bespaar op deze manier je geld.