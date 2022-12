Tips over het afsluiten van een zakelijke hypotheek

Als je het over een zakelijke hypotheek hebt dan is dit een bedrijfslening voor de verbouwing of het kopen van een pand. In dit artikel lees je hoe een zakelijke hypotheek voor bedrijven en ondernemers precies in z’n werk gaat. Daarnaast wordt er ook gesproken over de hypotheek rente van een zakelijke hypotheek.

Hoe zit het met de looptijd van een zakelijke hypotheek?

Kijk je naar de looptijd van een zakelijke hypotheek dan is dit minimaal vijf jaar. Maar vaker wordt er gekozen voor een looptijd van tien of zelfs twintig jaar. In deze periode moet je de hypotheek met de hypotheekrente terug betalen. Is het zo dat je een zakelijke hypotheek wilt gaan afsluiten om een pand te verbouwen dan is de looptijd meestal ongeveer tien jaar. De looptijd hangt meestal af van het deel van de afschrijvingstermijnen waarin je je investering kunt afschrijven. Meer informatie is aan te vragen bij de hypotheekadviseur.

Wat zijn de meest voorkomende hypotheekvormen bij een zakelijke hypotheek?

Sluit je een zakelijke hypotheek af dan betaal je maandelijks de rente en de aflossing. De meest voorkomende vormen zijn de lineaire hypotheek en de annuïteiten hypotheek. Bekijk je de lineaire hypotheek dan blijft het maandelijkse bedrag van de aflossing gelijk terwijl het rentebedrag daalt. Dat betekent dat je er bij deze vorm de maandlasten dalen. Bekijk je de annuïteiten hypotheek dan blijft het maandelijkse te betalen bedrag gelijk en ook de rente terugbetaling blijft gelijk.

Hoe zit het met de hypotheekrente bij een zakelijke hypotheek?

Een zakelijke hypotheekrente bestaat uit risico opslag en basisrente. Risico opslag noemt men ook wel debiteurenopslag. Dit is extra rente en betaal je bovenop de hypotheekrente. Daarnaast brengt de hypotheekverstrekker je onder in een risicocategorie. Deze categorie stelt de specifieke bedrijfssituatie en wordt gedaan als maatwerk. Desalniettemin kan de hypotheekrente in het geval van een zakelijke hypotheek hoger zijn dan de hypotheekrente bij een particuliere hypotheek. Dit komt doordat er de risico opslag wordt toegepast.

Hoe wordt het risico opslag bepaald?

Wil je een zakelijke hypotheek afsluiten dan kijkt de bank of je bedrijf het hypotheekbedrag kunt betalen. De hypotheekverstrekker kijkt naar de kennis en ervaring van jou als ondernemer, aantal jaar dat het bedrijf bestaat en of je een financiële buffer tot je beschikking hebt. Op basis van deze zaken wordt het risico opslag bepaald. Zo is het zo dat een goedlopend bedrijf een stuk minder hypotheekrente betaalt dan een beginnende ondernemer.