Tips voor extra opslagruimte in je magazijn

Als je in een magazijn werkt, weet je hoe waardevol ruimte kan zijn. Zelfs als je genoeg ruimte hebt voor alles, is het altijd fijn om wat extra te hebben. Dit geldt vooral als het tijd is om de rommel op te ruimen. Het goede nieuws is dat er veel manieren zijn om extra opslagruimte toe te voegen zonder dat er meer magazijnruimte nodig is. Hoe doe je dat?

Voeg een tussenverdieping toe

Het toevoegen van een verdiepingsvloer aan je magazijn is een geweldige manier om opslagruimte toe te voegen. Deze verdieping kan worden gebruikt als opslagruimte of als iets anders. Mezzanines zijn eenvoudig te installeren en indien nodig te verwijderen. Hierdoor zijn ze ideaal voor magazijnen van elke omvang. Het platform kan boven bestaande apparatuur worden geïnstalleerd. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over het verplaatsen van spullen als het tijd is voor reparatie of onderhoud.

Optimaliseer verticale ruimte

Verticale ruimte wordt vaak onderbenut, maar het is een uitstekende manier om items en inventaris op te slaan. Door stellingsystemen aan de muren in je magazijn te installeren, kun je extra ruimte creëren voor het opslaan van artikelen en inventaris. Deze oplossing is vooral handig als je in de eerste plaats niet veel vloeroppervlak beschikbaar hebt. Je kunt meer goederen op elke plank opslaan in plaats van ze op de vloer te verspreiden. Overweeg om geautomatiseerde opslagoplossingen te installeren die ook verticale ruimte gebruiken. Dit omvatten transportbanden en liften die goederen van het ene niveau naar het andere verplaatsen. Je kunt deze aan muren en plafonds vastmaken. Ideaal dus.

Investeer in mobiele rekken

Mobiele rekken zijn een geweldige manier om opslagruimte toe te voegen zonder dat je geld hoeft neer te leggen voor een geheel nieuw systeem. Dit kan vooral handig zijn als je een hoge omzet hebt of extra ruimte nodig hebt voor verschillende voorraadartikelen op verschillende tijdstippen.

Gebruik de juiste planken op de juiste hoogte

Het soort planken dat je kunt gebruiken om de opslagcapaciteit van je faciliteit te verbeteren wordt gedeeltelijk bepaald door het type stellingsysteem. Welk type stellingsysteem je uiteindelijk ook kiest, zorg ervoor dat je je planken op een hoogte plaatst die voorkomt dat je personeel zich moet inspannen om de items te bereiken die ze nodig hebben om bestellingen te voltooien. Je kunt meer verticale ruimte gebruiken om je totale opslagcapaciteit te vergroten door je stelling indeling aan te passen.