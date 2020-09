TLC bluft De Wilper Boys in de eerste twintig minuten af

Wilper Boys speelt eerste helft ‘onbegrijpelijk slap’

DE WILP – De Wilper Boys laat het zeker in de eerste 25 minuten zitten en kan dat dan later niet voldoende herstellen. De 2-4 nederlaag tegen streekgenoot TLC is terecht te noemen.

De Wilper Boys heeft de gelegenheid te baat genomen om hun spelers van de seizoenen 1967 tot en met 1973 te eren. Zij zijn het geweest die De Wilper Boys in de derde klasse hebben laten spelen. 47 jaar geleden is het dat deze groep spelers nogmaals bij elkaar zijn en worden zij, voorafgaand aan het treffen met TLC, in het zonnetje gezet.

TLC laat er geen gras over groeien en laat vanaf de aftrap zien dat ze willen winnen. De spelers van trainer Theo Donker zijn te laat in de duels, waardoor ze deze dan ook veelal verliezen. In de zevende minuut levert dit vanuit een corner van TLC een voorsprong op. Sale Rozema neemt vanaf rechts de corner, die bij de eerste paal wordt doorgekopt. Sven Postma is alert door de bal van dichtbij in het doel te plaatsen. De Wilper Boys blijft zoeken om het tij te keren, maar TLC blijft maar aandringen. De debuterende derde klasser zet hier niet veel tegenover. Een afzwaaier van de beste man van De Wilp Niels van der Veen is het enige wapenfeit in deze periode. In de twintigste minuut verdubbelt Danny Koning de marge tot twee doelpunten. Op dat moment zeker verdiend voor TLC. De Wilper Boys speelt erg onnauwkeurig en in de omschakeling komt TLC eruit met een 3 tegen 2 situatie. Het overtal aan aanvallers wordt door de Leeksters slecht uitgespeeld.

Na een half uur krijgt De Wilp iets meer vat op het spel van TLC. De duels worden meer gewonnen en dit levert zo kort voor de pauze een aantal hachelijke situaties voor het doel van keeper Ivo de Groot van TLC op. Eerst trapt Jordy van der Leest tweemaal over de bal in het doelgebied. Niels van der Veen krijgt wel de mooiste kans. In vrijstaande positie kopt hij de bal naast het doel. In een uitval van TLC komt de bal bij Jetse Tuithof die een scherpe voorzet geeft maar er is niemand van TLC om de bal in het doel te werken.

De tweede helft begint TLC gelijk weer waar het de eerste helft mee is begonnen. Het levert geen doelpunt op. De ingevallen Kees Hille Numan krijgt een mooie gelegenheid maar kan de kans niet verzilveren. Vrij vlot daarna geeft scheidsrechter Danny Heins uit Drachten een penalty wegens hands aan De Wilper Boys. Tjibbe Bakker zorgt voor de aansluiting. De ploeg van Donker ziet mogelijkheden maar krijgt het lid op de neus. De corner van Sale Rozema komt perfect op het hoofd van Tuithof die de bal snoeihard achter keeper Stephan Smit. De Wilp geeft niet op. Een afgeslagen bal komt voor de voeten Marnix Ploeg, die de bal in een volley niet de goede richting mee geeft. Een aanval van TLC via Postma komt op het hoofd van Tuithof. Zijn inzet wordt prima verwerkt door keeper Smit. Halverwege de tweede helft brengt van der Veen via een steekpass Gert van der Kaap in goede positie voor de Groot van TLC. De keeper redt prima. De Wilp blijft zoeken naar de tweede treffer, maar heeft geen geluk bij een mooie vrije trap van Kees Hille Numan op de lat. In de aansluitende counter komt de bal bij spits Tuithof. De sterke spits draait weg bij zijn tegenstander, die hem ongeoorloofd neerlegt. Penalty is het oordeel van de scheidsrechter. Sven Postma benut onberispelijk deze buitenkans. Niels van der Veen maakt voor De Wilper Boys nog de 2-4, maar beide ploegen komen verder niet scoren.

Bij een blessuregeval voor een speler van De Wilper Boys schiet TLC sportief de bal uit. Na de ingooi door De Wilp wordt de bal diep gespeeld en TLC denkt dat de bal terug wordt gegeven. Kees Hille Numan denkt daar anders over. Dit wekt bij TLC terecht verontwaardiging op. Voor Rozema van TLC is het niet genoeg en deze blijft door zeuren. Een gele kaart tot gevolg. Dit is nog niet genoeg voor de speler, want hij gebruikt niet nader te noemen woorden, die in de ogen van de scheidsrechter niet door de beugel kunnen. Rood is de straf voor Rozema.

Trainer Donker ziet dat zijn team nog moet groeien in het derde klasse voetbal. ‘De eerste helft hebben we onbegrijpelijk slap gespeeld. Met hard werken zullen er ongetwijfeld punten komen is zijn overtuiging.’

Gele kaarten: Vander Leest, Bakker, Stobbe, Numan De Wilper Boys.

Thijs, Tjoelker, Rozema TLC.

Rood: Rozema TLC.

Opstelling:

De Wilper Boys:Smit, Algra, Numan, Stobbe, van Veen, Bakker (de Vries), van der Veen, Ploeg, Pekelsma, van der Kaap, Weersing (KH Numan).

TLC: de Groot. Aalders, Jansen, de Jong, Tjoelker, Koning, Postma, Rozema, Sanroesdi, Thijs (de Vries), Tuithof (Santinge).