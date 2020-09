TLC niet bij machte om muur van Actief te slechten

Leeksters starten met nederlaag

LEEK – TLC tegen Actief troffen elkaar in de openingswedstrijd van de competitie na de coronastop. De derby wist niet te ontbranden. Vooraf laat de trainer van TLC, Henry Kramer, weten een goed gevoel over de wedstrijd te hebben. Dit gezien de voorbereiding waarbij goede resultaten zijn behaald. Toch lukt het TLC uiteindelijk niet om een punt over te houden aan het eerste duel. De ploeg uit Eelde is met 1-2 te sterk.

TLC begint met een noodgedwongen wissel, want spelmaker Rutger van der Veen haakt af in de warming-up. De eerder opgelopen hamstringblessure bij het zaalvoetbal speelt hem parten. TLC probeert de wedstrijd naar hun hand te zetten met veel aanvallen over rechterflank. Daar staat Danny Koning die samen met de veelvuldig opkomende Sven Postma een aantal goede aanvallen opzetten. Het komt alleen niet tot echt gevaarlijke situaties voor de goal van Actief. Actief daarentegen komt met kort combinatiespel een aantal malen uitstekend door. In de 10e minuut geeft de zeer bedrijvige Jordi Slijfer een steekpass op de snelle Stijn Jorna. Jorna is eerder bij de bal dan de uitstormende keeper van TLC, Ivo de Jager. Hij wipt de bal over de keeper en kan zodoende de bal in het lege doel plaatsen. TLC lijkt van slag en dat leidt tot een kopkans voor spits Imelman van Actief. Na goed 20 minuten komt Jetse Tuithof na goed doorzetten op de achterlijn tot een voorzet op Sven Postma. Zijn ietwat wild schot beland over het doel. Het tot nu toe iets gemakkelijker combinerende Actief stuurt de snelle Laurens Timmer diep, maar de zeer sterk spelende Ryan Aalders lost dit prima voetballend op. De nadrukkelijk aanwezige Julius van der Hilst legt in de 30e minuut aan voor een schot wat een prooi wordt voor keeper Jager. Een overtreding van een verdediger van Actief leidt een vrije trap in voor TLC. De aansluitende vrije trap wordt door Sale Rozema niet goed ingebracht, maar doordat hij op de heup van Sven Postma komt, gaat de bal rakelings bij de doelpaal langs. TLC valt wel aan, maar heeft niet de creativiteit om het de achterhoede van Actief lastig te maken. De uitvallen van Actief zijn daarentegen erg gevaarlijk. Vooral de snelle buitenspelers Timmer en Stijn zorgen voor veel gevaar. De voorzet komt niet altijd goed bij spits Imelman, waardoor de verdediging van TLC de situatie nog kan herstellen. Kort voor de pauze schiet Menno Tjoelker van TLC wel of niet bewust de bal richting het doel van Actief. Keeper Stralendorff staat redelijk ver voor zijn goal en kan dan ook ternauwernood de bal tot corner verwerken. Een volley van Tuithof na een corner heeft meer verdiend, maar zijn schot is de muur van spelers blijven steken. Op slag van rust geeft Slijfer nog maar eens een steekpass op Gerwin Koops, maar hij verspeelt de bal knullig oog in oog met de keeper. De eerste helft heeft TLC een optisch overwicht, maar Actief is in de counter erg gevaarlijk.

Actief en TLC gaan in de tweede helft op dezelfde voet verder. In een van de uitvallen van Actief besluit Koops met een schot, die door de Jager tot corner wordt verwerkt. TLC zoekt het weer in de aanval. Een mooie pass van Sale Rozema op spits Danny Koning besluit laatstgenoemde met een schot op de paal. Na slecht uitverdedigen van de Jager komt de bal in de voeten van Timmer, die Imelman inspeelt. De anders zo trefzekere spits van Actief heeft het vizier niet op scherp. Actief heeft moeite met de pass in de eindfase, want keer op keer strandt een mooie aanval door een minder goede eindpass of voorzet.

TLC probeert het wel. De inzet is voorbeeldig, maar het levert niet echt uitgespeelde kansen op. Trainer Kramer besluit tot een eindoffensief door 1 op 1 te gaan spelen. Dat geeft Actief wel de ruimte om nog meer te counteren. In een zo’n counter komt Olaf Tol net voor de keeper van TLC te kort om tot scoren te komen. Er is veel strijd in het laatste kwartier omdat TLC aan het forceren is en Actief loert op de counter. In de laatste minuut wordt de beste man van het veld bij Actief Julius van der Hilst gestuit door Aalders. De aansluitende vrije trap schiet Van der Hilst gedecideerd in de verre hoek. Keeper De Jager van TLC is kansloos. TLC stopt niet na deze tegenslag. Na een scrimmage voor het doel van Actief scoort Danny Koning de eretreffer voor TLC. Verder dan 1-2 komt de thuisploeg echter niet.

Trainer Kramer vindt dat zijn jonge ploeg er alles aan heeft gedaan. ‘Het ontbeert aan creativiteit’, concludeert hij. Zijn ploeg kan met opgeheven hoofd van het veld stappen.

Opstellingen:

TLC: De Jager; Aalders; Jansen; Sanroesdi; Miedema (de Vries); Koning; Tjoelker; Tuithof; Thijs (Santinge); Rozema; Postma.

Actief: Stralendorff; Haijkens; Hagenauw; Jansen; Tol; Koops; Jorna; van der Hilst; Imelman (Vos); Slijfer (Koops); Timmer.

Man van de wedstrijd: TLC: Ryan Aalders. Actief: Julius van der Hilst.

Gele kaarten: Koning; Rozema; Aalders (TLC) Jansen, Imelman (Actief)