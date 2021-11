TLC niet opgewassen tegen een effectief Actief

LEEK/TLC verliest met ruime cijfers van concurrent Actief. Vooraf heeft trainer Hemmo de Wal er een goed gevoel over, maar nadien is zijn oordeel beduidend anders. Creativiteit ontbeert het in zijn team deze dag.

Het is scheidsrechter Achttien, die beide ploegen laat schrikken. Bij aankomst in Eelde moet de leidsman uit Jubbega overgeven. Hij wil wel beginnen en het even aanzien. Beide trainers zijn in 1e instantie niet van plan om te spelen, omdat ze bang zijn voor coronabesmetting. De scheidsrechter start en fluit een prima wedstrijd en brengt het tot een goed einde.

De 1e 10 minuten is het TLC dat de aanval zoekt en met lange ballen op de snelle spits Mohamed Farhaan op de linkerkant. Ondersteund door centrumspits Jetse Tuithof komt het echter niet tot grote mogelijkheden. Keeper Stralendorff is verbaal nadrukkelijk aanwezig, maar hoeft niet te vrezen voor de aanvallen van TLC. Spits Farhaan van TLC speelt zich vrij in de 16 meter maar zijn schot wordt geblokt. De ploeg van trainer Peter Slijfer pakt de organisatie na een 15 minuten beter op. De linies staan compacter en TLC kan daar vanaf dat moment niet door heen voetballen. Actief probeert door een goede opbouw de aanval te zoeken. TLC kan dit een aantal malen door goed storen voorkomen. Technisch gezien is Actief de betere ploeg. TLC moet het deze dag van hard werken hebben. Spits Tuithof is normaal gesproken balvast, maar kan bijna geen enkele bal onder controle houden. De beweeglijkheid en technisch vermogen bij de voorwaartsen van Actief geeft hen de kans om steeds meer het heft in handen te nemen. Na 20 minuten komt rechterspits Jannes Boer van Actief er goed door op rechts. Zijn voorzet wordt door Rienk Tuithof tot corner verwerkt. In de aansluitende corner van Julius van der Hilst kopt de Blok geheel vrijstaand de 1-0 voor de thuisclub binnen. Vanuit een compacte organisatie wordt Actief steeds gevaarlijker. TLC leidt met name op het middenveld en in de voorhoede te veel balverlies, waardoor Actief met een snelle dieptepass op de spitsen de Blok en Imelman direct voor gevaar zorgt.

In de 30e minuut stoort Jelmer Thijs goed door op de verdediging van Actief, waardoor Farhaan de bal krijgt. Zijn schot vindt niet de juiste richting. In de omschakeling komt de bal op rechts bij de Blok, die Ermin Imelman in stelling brengt. Zijn schot wordt door keeper Hopmans van TLC goed verwerkt. TLC komt niet echt tot goede aanvallen. Een dieptepass van Rienk Tuithof van TLC op Sven Postma, die op zijn beurt Jetse Tuithof bedient. De jonge spits komt net te kort om keeper Stralendorff in problemen te brengen.

In de 37e minuut is het wel raak voor Actief. Een snelle uitval via, wie anders, de Blok die uitstekend passt op Boer. De rechterspits legt de bal laag voor het doel van TLC. Imelman is ter plaatse om de 2-0 binnen te schieten. Nog voor de pauze lijkt het er op dat Actief de beslissing wil forceren. TLC kan het niet meer belopen. Kort voor de pauze is het dan weer raak voor de Blok. Een mooie kapactie in de 16 meter van TLC, waarbij Tuithof wordt uitgespeeld, legt de spits de bal in de verre hoek. Keeper Hopmans van TLC is kansloos. Een 3-0 achterstand bij rust voor een mat spelend TLC. Duels worden niet meer gewonnen en aanvallend is er weinig voor de mannen van trainer Hemmo de Wal te halen.

De 2e helft begint zoals hij is geëindigd. Meteen in de 1e aanval is er al een kans voor Actief. Imelman verzuimt zijn 2e treffer te maken. In de 55e minuut is het de Blok die een solo met een hele mooie schwalbe beëindigd. Zijn geweldige fopduik wordt gehonoreerd met een penalty. De strafschop wordt door Imelman verzilverd. In de 57e minuut begaat Farhaan van TLC een overtreding en scheidsrechter Achttien ziet daar een rode kaart in. Daarmee is de wedstrijd helemaal in het slot gezet. Als Leon Buiter dan ook nog de 5-0 aantekent, zit er voor TLC alleen nog maar de eretreffer in. Actief laat de teugels vieren, waardoor TLC met 10 man tot meer en betere aanvallen komt dan het 1e uur van de wedstrijd. In een uitval komt de bal bij spits Tuithof. Zijn inzet wordt tot corner verwerkt. De aansluitende corner is voor Julius van der Hilst reden om de bal opzichtig met zijn hand weg te slaan. Rood is het verdict van de scheidsrechter en een penalty voor TLC. Sven Postma is dit klusje wel toevertrouwd. Hij brengt de stand tot 5-1.

Opstelling:

Actief: Stralendorff; Haijkens; Hagenauw; Sternsdorff; Koops; Boer; (Jorna); de Blok (Bos); Imelman; Buiter; van der Hilst; Tol.

TLC: Hopmans; Postma; Sanroesdi; Aalders; Thijs; Farhaan; Miedema; J.Tuithof; de Jong; Santinge (Vegter); R. Tuithof.

Rode kaart: Farhaan TLC en van der Hilst Actief

Gele kaart: Aalders; Miedema; J. Tuithof allen TLC

Reactie: Peter Slijfer: Na een afwachtend begin hebben we de wedstrijd gedomineerd. Niet zo’n handige rode kaart van van der Hilst heeft een nare smaak aan de overwinning.

Hemmo de Wal: Complete offday. Overal zijn we te kort gekomen. Collectief ver te zoeken.