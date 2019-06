TLC slaagt voor examen: Promotie naar de 3e klasse

LEEK – Het was een hectische week voor VV TLC. De ploeg van Wander Balkema diende doordeweeks af te rekenen met Ruinerwold, om zo de finalewedstrijd tegen Westerwolde af te dwingen. De Leeksters faalden niet en speelden afgelopen zondag om promotie naar de derde klasse.

Het avontuur begon afgelopen week dus tegen 3e klasser Ruinerwold. TLC beleefde een gemakkelijke avond. TLC was de baas op het veld en creëerde kans op kans. De eerste twintig minuten grossiert TLC in een zevental kansen. Delano Dussel , Mahamed Farhaan en Frank Driessen laten grote kansen liggen. Afstandschoten van Rick Renkema en Menno Tjoelker worden door de keeper van Ruinerwold in eerste instantie gered. In de rebound verzaken Dussel en Driessen in de afronding. In de zesentwintigste minuut leidt dom balverlies naar een snelle omschakeling van de gasten. De gedrongen spits Huisman laat zich deze kans niet ontnemen. Hij laat keeper Tom Degen kansloos. Een domper voor TLC, want er is maar één ploeg die voetbalt. Na de voorsprong laat Ruinerwold zich terugzakken en blijft TLC vrolijk aanvallen. De kansen stapelen zich op, maar keeper Knol blijkt een ware sta in de weg. Vlak voor het rustsignaal neemt Dussel vanuit een ideale plek de perfecte vrije trap. De bal belandt in de kruising en brengt zodoende TLC op gelijke hoogte. TLC wil doorpakken want de tegenstander is alleen maar aan het tegenhouden. Op slag van rust brengt Tjoelker met een goed schot de keeper zodanig in problemen, dat hij de bal loslaat. In de rebound is Driessen erbij om de zeer verdiende 2-1 voorsprong aan te tekenen. De tweede helft is het een ware bestorming van het doel van Ruinerwold. De ploeg bestaat uit een aantal spelers op leeftijd, die toch enige sleet vertonen gedurende de tweede helft. TLC gaat vrolijk verder waar het de eerste helft mee is geëindigd. Namelijk aanvallen en vele vele kansen om zeep helpen. Rutger van der Veen, Dussel, Rick Renkema missen oog in oog met de keeper en de eerder genoemde wervelwind Farhaan heeft wel veel pech door een aantal keren de paal te raken en de bal tot ontzetting van het publiek niet in het doel verdwijnt. Zolang het maar 2-1 blijft is Ruinerwold nog niet verslagen. In de slotfase wordt de eindstand door Dussel op 3-1 bepaald, nadat Farhaan nogmaals op de paal heeft geschoten en de rebound door Dussel wordt ingetikt.

Het publiek was afgelopen zondag in grote getalen aanwezig op het veld van ZNC in Zuidbroek. De eerste helft speelt zich feitelijk alleen af op de helft van Westerwolde. De ploeg wordt op alle fronten door TLC afgetroefd. TLC grossiert in vele kansen. Kansen voor Mohammed Farhaan, Frank Driessen en Delano Dussel worden niet in doelpunten omgezet. Rick Renkema, volgend seizoen spelend voor VV Roden, is de motor op het middenveld. Ook hij krijgt de kans de score te openen, maar oog in oog met de keeper mist hij. De tot dan niet zichtbare Rutger van der Veen opent de score met een vliegend schot in de kruising. Twee minuten doet dezelfde speler het lichtjes over door de bal in de andere hoek net onder de kruising achter de verslagen keeper van Westerwolde te schieten. Geen centje pijn voor TLC daar Westerwolde hier totaal niets tegenover zet. Ruststand 2-0. De tweede helft geeft een ietwat ander beeld. TLC neemt gas terug en is niet meer zo dominant als in de eerste helft. De tegenstander speelt directer en gooit er meer fysieke strijd in. Dat maakt de ploeg van Balkema kwetsbaar. De lange ballen naar voren op de snelle buitenspits leveren steeds meer onrust in de verdediging op. Frank Driessen, stopt na dit seizoen, wordt vervangen door de van vakantie teruggekeerde Stefan van Leeuwen. Uit het niets krijgt Westerwolde een terechte penalty toegewezen door scheidsrechter Zeeman. Deze wordt benut en dat geeft Westerwolde meer energie. TLC heeft niet meer de controle over de wedstrijd, zoals in de eerste helft. Het staat niet meer compact en spelers lopen uit de organisatie. Slordig verdedigen van TLC levert in de zeventigste minuut de gelijkmaker op. TLC is het een beetje kwijt omdat de spelers voorin te veel op eigen succes uit zijn in plaats van de goede pass op een medespeler te geven. Kansen voor Farhaan en Dussel worden niet benut. Tien minuten voor tijd komt de bal uit de kluts voor de voeten van de spits van Westerwolde. Hij denkt niet na en schiet de bal achter keeper Tom Degen. De aanhang van TLC heeft er een hard hoofd in of hun team deze achterstand nog om kan buigen. Zeker als van der Veen een strafschop mist in de 83e minuut. Het dient gezegd: het jonge team van TLC geeft niet op. Vanuit het niets schiet de verder onzichtbare Dussel de bal met prima volley tegen het net. Met nog zes minuten te gaan kijkt iedereen uit naar een verlenging. De snelle Farhaan, de eerste helft ongrijpbaar en de tweede helft minder aanwezig, wordt onderuit gehaald. De aansluitende vrije trap wordt scherp ingebracht door van der Veen. Goaltjesdief Stefan van Leeuwen schampt de bal lichtjes waardoor de bal in de verre hoek, onbereikbaar voor de keeper, verdwijnt. Een ware explosie van vreugde barst los. Niet lang daarna maakt de scheidsrechter een einde aan de met 4-3 gewonnen wedstrijd voor TLC. Trainer Balkema is trots op zijn jonge ploeg. Het heeft wel even weer door zijn hoofd gespookt, dat het weer niet zal lukken. De veerkracht van zijn ploeg is geweldig. Dat geeft volgens de trainer ook de doorslag. ‘We vergeten de derde te maken in de tweede helft. Door niet goed ingrijpen laten we Westerwolde terugkomen’, oordeelt de trainer.

Zo storten het winnende team en de supporters van TLC zich na het laatste fluitsignaal in het feestgedruis om de promotie te vieren, maar zijn deze middag ook zeker de neutrale kijkers winnaar, want met zeven treffers en een spannend scoreverloop hebben ook zij genoten van deze finale. Voor het eerst in de vijfjarige historie van TLC promoveert de club naar de derde klasse. Dit is het tweede jaar waarin de nieuwbakken derde klasser aan een promotie is begonnen. Vorig jaar is het net niet gelukt. Nu lukt het wel en de ploeg van trainer Wander Balkema toont wel veerkracht in de tweede helft.